Karabük’te Şiddetlenen Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi

Kar yağışının yarattığı kaygan yollar, zincirsiz araçların kaymasına neden oldu, bu da sürücülerin güçlük yaşamasına yol açtı.

Yüksek Rakımlı Bölgelerde Zorlu Mücadele: Ahmetusta Geçidi ve Beştepeler

Karabük'ün yüksek rakımlı bölgeleri, özellikle Ahmetusta Geçidi ve Beştepeler mevkisi, kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. Sürücüler, bu bölgelerde karayolu üzerinde ilerlemekte zorlandı. Karın yoğunluğu ve hızlı bir şekilde birikmesi nedeniyle araçların kayması riski artarken, bazı tırlar da yolculuklarını güçlüklerle tamamladı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, kar lastiği veya zincir kullanmamanın sıkıntısını yaşadı.

Karabük- Bartın Karayolunda Ulaşım Zorluğu

Karabük ile Bartın'ı birbirine bağlayan karayolu, kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorluk yaşanan bölgelerden biri oldu. Karabük-Bartın karayolunda kar küreme ekipleri yoğun çaba harcayarak yolları açık tutmaya çalıştı. Ancak hızlı bir şekilde biriken kar, ekiplerin çalışmalarını sürdürmesini zorlaştırdı. Sürücüler, karayolu üzerinde ilerlerken dikkatli olmak zorunda kaldı ve trafikte aksamalar meydana geldi.

Karayolları Mücadelesi: Tuzlama ve Kar Küreme Çalışmaları Devam Ediyor

Karabük'te etkili olan kar yağışına karşı mücadelede karayolları ekipleri aktif bir rol oynadı. Tuzlama ve kar küreme çalışmaları, özellikle tehlikeli noktalarda ve yüksek rakımlı geçişlerde hız kesmeden devam etti. Ekipler, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Vatandaşlar Karın Keyfini Çıkardı: Ahmetusta Geçidi’nde Karda Kamp

Karabük’teki kar yağışı, bazı vatandaşlar için keyifli anlar da yarattı. Özellikle Ahmetusta Geçidi'nde, kar üzerine soba kuran Adem Başoğlu ve ailesi, karda kamp yaparak eşsiz bir deneyim yaşadı. Karın tadını çıkaran vatandaşlar, beyaz örtü altında geçirdikleri zamanın tadını çıkardılar. Bu anlar, zorlu hava koşullarına rağmen insanların neşeli bir şekilde karın keyfini çıkarmasını gösteriyor.

Karabük’te etkili olan şiddetli kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatırken, karayolu ekipleri ve vatandaşlar da karşılaşılan zorluklara karşı mücadele ettiler. Yaşanan olumsuzluklara rağmen, bazıları karın tadını çıkararak keyifli anlar yaşadı. Hava koşullarına karşı dikkatli olmak ve gerekli tedbirleri almak, benzer durumlarda güvenliği sağlamak adına önemli bir unsurdur. Karabük'ün beyaz örtüyle kaplanması, bölgenin kışın güzelliklerini sergilerken, aynı zamanda ulaşımda ve günlük hayatta dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor.