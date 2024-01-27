Karabük Üniversitesi ve Kardemir Arasında Güçlü İş Birliği İçin Yapılan Görüşme

Öğrencilere Yeni Staj ve İş Olanakları

Karabük Üniversitesi ile Kardemir arasındaki bu stratejik görüşme, öğrencilere daha iyi staj ve iş imkanları sağlamayı hedefliyor. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, bu iş birliğiyle genç yeteneklere daha fazla fırsat sunarak öğrencilerin mesleki gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Ayrıca, bölgeye ve ülkenin sanayisine nitelikli insan kaynağı yetiştirmek için ortak projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bilimsel Araştırmalara ve Projelere Destek

Görüşmede ele alınan bir diğer önemli konu ise üniversitenin bilimsel araştırma ve projeleri ile Kardemir’in gelişimine destek sağlamak. Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversite-sanayi iş birliğinin sadece öğrencilerin değil, aynı zamanda bilim ve teknolojinin sanayiye transferini hızlandıracağını vurgulayarak, Kardemir gibi büyük bir sanayi kuruluşuyla iş birliğini güçlendirmenin bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir’in Memnuniyeti

Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ise görüşmede Karabük Üniversitesi'nin bilgi birikimine işaret ederek, genç yeteneklerle çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İsmail Demir, toplantıda ele alınan projelerle iş birliğinin daha da güçlendirileceğine inandığını ifade ederek, genç neslin enerjisi ve üniversitenin akademik potansiyeli ile gerçekleştirilecek projelerin başarılı olacağına olan inancını belirtti.

Geleceğe Yönelik Atılan Adımlar

Görüşme sonrasında taraflar, iş birliği potansiyelini artıracak adımlar konusunda anlaşmaya vardı. Bu stratejik ittifakın, sadece öğrencilere değil, aynı zamanda bölgenin ekonomik ve teknolojik kalkınmasına da büyük katkı sağlaması bekleniyor. Karabük Üniversitesi ve Kardemir arasındaki bu güçlü iş birliği, Türkiye'nin sanayi ve eğitim alanındaki potansiyelini daha da yükseltecek gibi görünüyor.