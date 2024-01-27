Kastamonu'da İki Katlı Ahşap Ev Yangını İtfaiye Müdahalesiyle Kontrol Altına Alındı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına hızla müdahale etti ve evin tamamen alev almasını önledi.

Hızlı İtfaiye Müdahalesi Yangını Kontrol Altına Aldı

Yangının hızla büyümesi üzerine, itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek yoğun bir müdahale gerçekleştirdi. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlanırken, köylülerin ve İl Özel İdaresi'nin yangın söndürme tanklarının desteğiyle mücadele sürdürüldü.

Köylüler ve İl Özel İdaresi Yangınla Mücadelede İtfaiyeye Destek Verdi

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, köylüler de yangınla mücadelede aktif bir rol üstlendi. Köy halkı, söndürme çalışmalarına katılarak ekiplere destek sağladı. Ayrıca, İl Özel İdaresi tarafından sağlanan yangın söndürme tankları da olaya müdahalede önemli bir rol oynadı. Birlikte hareket eden ekipler, yangının diğer yapıları tehdit etmesini engelledi.

Ev, Traktör, Ambar ve Diğer Yapılar Kül Oldu

Yangının şiddeti nedeniyle ev, traktör, ambar, garaj, kümes ve ahır kullanılamaz hale geldi. Alevlerin etkisiyle ev tamamen yıkılırken, traktör ve diğer yapılar küle döndü. Yangının etkilediği alan geniş olduğu için soğutma çalışmaları uzun süre devam edecek. Köylüler ve ekipler, bölgedeki olası küçük çaplı yangınları da önlemek adına dikkatli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına odaklandı. Köydeki enkaz alanı üzerinde yapılan çalışmalarla, olası kıvılcım ve korların etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, ev sahiplerine destek ve geçici barınma imkanları sağlanması için girişimlerde bulunuldu.