Kastamonu'da Meydana Gelen Trafik Kazası: 6 Ölü, 33 Yaralı

Mercedes marka Türkay Turizm firmasına ait 34 ESY 73 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Bu trajik olayda devrilen otobüsün içinde bulunan 33 yolcu yaralanırken, 6 yolcu hayatını kaybetti.

Sürücü Orhan Çelik Gözaltına Alındı ve Tutuklandı

Kaza sonrasında yaralananlar arasında bulunan otobüs şoförü Orhan Çelik, Taşköprü Devlet Hastanesindeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Orhan Çelik, adliyeye sevk edildi. Yapılan soruşturma sonucunda otobüs sürücüsü Orhan Çelik, kaza nedeniyle tutuklandı.

Kazanın Detayları ve Soruşturma Süreci

Kaza, sabah saatlerinde meydana gelmiş olup, olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından hemen müdahale edildi. Devrilen otobüste bulunan yaralılar, çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 yolcu yaşamını yitirdi. Kazanın detaylı bir şekilde incelenmesi amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında, otobüs sürücüsü Orhan Çelik'in ifadesine başvuruldu. Ayrıca kaza anına ait güvenlik kamerası kayıtları da detaylı bir şekilde incelenmekte.

Yaralıların Durumu ve Hastane Tedavileri

Kazada yaralanan 33 kişi, çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarıyla ilgili olarak hastanelerden alınan bilgilere göre, bazı yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Sağlık ekipleri, yaralıların en iyi şekilde tedavi edilmesi için gerekli tüm önlemleri almış durumda.

Toplumsal Dayanışma ve Yardım Çağrısı

Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yaralılar içinse toplumsal dayanışma çağrısı yapıldı. Kaza sonrasında çeşitli sivil toplum kuruluşları ve yardımseverler, yaralılara destek olmak amacıyla yardım kampanyaları başlatmış durumda. Bu süreçte yardıma muhtaç ailelere ulaşmak ve onlara yardım eli uzatmak, toplumun birlik ve beraberlik içinde olması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.