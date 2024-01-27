Kastamonu'da Meydana Gelen Otobüs Kazasında Yaralanan Vatandaşlar Anılarını Paylaşıyor

Bu korkunç olayda 6 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralanmıştı.

Yaralanan Vatandaşın Şahitlikleri

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Cemil Altun, yaşadıkları dehşet anlarını paylaştı. Altun, “ Sinop’un Erfelek ilçesindenim. İstanbul’a iş için gitmiştim, dün akşam saat 19.20 civarlarında otobüsümüze biletimizi almıştık ve Sinop’a gitmek üzere Esenler Otogarı'nda otobüse bindik. İki şoför mevcuttu, Kastamonu’nun Araç ilçesine çok güzel bir şekilde geldik." şeklinde başladı. Araç ilçesinde kar yağışının başlamasıyla birlikte mola verdiklerini ve mola sonrasında yaşanan kaza anını anlatan Altun, “O bölgede otobüsün yattığı yerde ağaç vardı, ağaç olmasaydı belki şu anda bizler de yaşamıyorduk. O ağaç otobüsü biraz tuttu. Devrilen otobüsün bir yerinde boşluk buldum ve oradan dışarı çıktım." ifadelerini kullandı.

"Allah’a Şükürler Olsun, Verilmiş Sadakamız Varmış"

Altun, kaza sonrasında yaşadığı panik anlarını ve kurtuluşlarını şu şekilde dile getirdi: "Herkes panik olmuştu, bir arkadaştan telefonunu alıp 112’yi aradım ve jandarma ile sağlık ekipleri olay yerine çok hızlı bir şekilde geldi. Devletimizin diğer kurumları da hızlı bir şekilde kaza yerine geldi. Allah’a şükürler olsun, verilmiş sadakamız varmış. Biz sağ kurtulduk, ölenlerin mekanı cennet olsun, yaralılara da Allah şifa versin. Allah böyle kazaları belaları vatanımıza, milletimize bir daha göstermesin” dedi.

"Otobüsün Arkası Kaymaya Başladı"

Başka bir yaralı olan Yunus Özyurt, kaza anını şu sözlerle anlattı: “İstanbul’dan Sinop’a gidiyorduk. Bir anda kar yağışı başladı. Biz aslında muhabbet ediyorduk, sonra otobüsün arkası kaymaya başladı. Bir daha da arabayı durduramadı. Otobüs yan yatıp devrildi. Allah rahmet eylesin, birkaç kişi de vefat etmiş. Ağır yaralılar da varmış."

"Dikkatsizlikten, Uykusuzluktan, Başka Bir Nedenden Dolayı Değil Kaza"

Özyurt, kaza sebebini değerlendirirken, "İstanbul’dan Kastamonu’nun Araç ilçesine kadar hiçbir sorun olmadan çok güzel bir şekilde geldik. Ondan sonra otobüs hızlandı, kar yağışı da başlayınca daha da tedbirli olması gerekiyordu aslında ama Araç ilçesine kadar sorun olmadan geldik. Dikkatsizlikten, uykusuzluktan, başka bir nedenden dolayı değil kaza. Araç ilçesinde otobüs mola verdiğinde otobüsün yeni şoförüne biraz takıldık, muhabbet ettik, 'Niye kalktın, yatsaydın' gibilerinden konuştuk." diye konuştu.

Yaralıların Tedavileri Devam Ediyor

Yaralıların Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taşköprü Devlet Hastanesi ve Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi'nde devam eden tedavileri, olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince gerçekleştirilmişti. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Trafik güvenliği konusundaki önlemlerin ve sürücülerin dikkatinin hayati önem taşıdığı bu gibi olaylarda, yetkililerin daha fazla bilinçlendirme ve denetim çalışmalarını sürdürmeleri beklenmektedir.