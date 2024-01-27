Bartın Kent Müzesi: Tarihi Zenginliklerin İzinde

Zengin Koleksiyon ve Ziyaretçi İstatistikleri

Müzenin iki katlı yapısında Bartın'ın tarihiyle ilgili 2 binin üzerinde eser sergileniyor. İlk katında coğrafya, nadir canlılar, iklim ve kronolojik tarih gibi konularda eserlere yer verilirken, üst katta ekonomi, geleneksel meslekler, mimari, eğitim, kültür-sanat gibi birçok alanda koleksiyon bulunuyor. Bartın Kent Müzesi, 6 yıllık süreçte toplamda 149 bin 862 kişi tarafından ziyaret edilerek büyük bir ilgi gördü.

Teknoloji ile Harmanlanmış Müze Deneyimi

Gelişen teknolojiden yararlanılarak hazırlanan müzede, 15 kioks, 15 balmumu heykel, 60 tablet sesli rehber, Osmanlıca çeviren gazete ve interaktif mani uygulaması gibi modern öğelerle ziyaretçilere interaktif bir deneyim sunuluyor. Bu özellikler, Bartın Kent Müzesi'ni diğer müzelerden ayıran ve ziyaretçilere etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunan unsurlar arasında yer alıyor.

Ödüllü Bir Müze: Kentin Tarihine Yapılan Katkı

Bartın Kent Müzesi, sadece ziyaretçi sayısıyla değil, aynı zamanda kazandığı ödüllerle de ön plana çıkıyor. Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen 2016 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda "Bartın Kent Müzesi Projesi" ödül kazandı. Bu ödül, müzenin kent tarihine yaptığı önemli katkıyı ve başarılı proje uygulamasını vurguluyor.

Bağışçıların Katkısıyla Zenginleşen Müze

Bartın Kent Müzesi, sadece belediye tarafından değil, aynı zamanda 100'ün üzerinde bağışçı tarafından bağışlanan 2.000'in üzerinde eserle de zenginleşmiştir. Bu bağışlar, müzenin koleksiyonunu çeşitlendirmiş ve Bartın'ın tarihini daha kapsamlı bir şekilde sunmasına olanak tanımıştır.

Başkanın Teşekkürleri ve Gelecek Hedefler

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, müzenin önemine vurgu yaparak, "Bartın'ın 4 bin yıllık tarihini ve kırılma noktalarını anlatan müzemiz, açıldığı günden bu yana 149.862 ziyaretçiyi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kuruluşundan bu yana emek veren ve bağışta bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Bartın Kent Müzesi, geçmişi günümüze taşıyan zengin içeriği, interaktif özellikleri ve ödüllü projeleriyle Bartın'ın kültürel mirasını yaşatma ve gelecek nesillere aktarma misyonunu başarıyla sürdürmektedir.