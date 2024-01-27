Sinop'un Durağan İlçesinde Lezzet Şöleni Başlıyor: 40 Yarışmacı, 10 Kategoride Yarışacak

Sinop Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Esma Halime Şahin'den Detaylı Bilgiler

Yarışma hakkında bilgi veren Sinop Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Esma Halime Şahin, 28 Ocak Pazar günü tarihi Durakhan'da gerçekleştirilecek olan etkinlikte, Durağan Kaymakamı, Durağan Belediye Başkanlığı, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu, DUDEF ve Durakhan Anneleri Kadın Kooperatifleri ile birlikte olduklarını belirtti. Şahin, Türk Milli Takımı'nın şeflerinin de geleceğini ve birinciyi onların belirleyeceğini ifade etti.

Uluslararası Şefler ve Sinop'un 40 Çeşit Yemeğiyle Renklenen Yarışma

Esma Halime Şahin, Durağan'da ilk kez düzenlenecek olan yarışmanın zengin içeriğinden bahsederek, "Farklı bir yarışma olacak. Sadece Sinop'a ait ve her ilçesinden yemeklerin sergileneceği bir etkinlik düzenliyoruz. Toplamda 40 çeşit yemek olacak ve Sinop'un farklı ilçelerinden 30'a yakın yemek, lansmanla tanıtılacak. Bu yemeklerin üzerine adları yazılacak ve böylece Sinop'un geniş yemek kültürü tanıtılmış olacak" şeklinde konuştu.

Sinop Mantısının Tanıtımına Yeni Bir Boyut

Sinop mantısının yarışmalarda altın madalya aldığını belirten Şahin, "Sinop mantısı ile yarışmalara katılıyorum ve diyorlar ki 'Sinop mantısı nereden çıktı, Sinop’un mantısı mı varmış, Sinop’un neyi var'. Şeflerden bile bunu duymak beni çok üzdü, bu bana daha çok tanıtma hırsı verdi. Nereye gitsem Sinop mantısı ile her zaman altın madalya alıyorum" diye ekledi.

Sinop'un Zengin Mutfak Mirası ve 300 Çeşit Yemeği

Şahin, Sinop'un sadece deniz şehri olmadığını, aynı zamanda 300 çeşitten fazla yemeği bulunduğunu vurgulayarak, "Sinop'ta balık yenilir diyorum, bana diyorlar sen mantıcısın neden balığı övüyorsun ama balık şehrindeyiz. Biz bunu ispatlamak için bir yemek kitabı çıkartacağız. Bu da projelerimizin arasında" şeklinde konuştu.

Yemek Yarışması ve Canlı Yayın Detayları

Yemek yarışması, 28 Ocak Pazar günü Durağan'da tarihi Durakhan'da gerçekleşecek. Etkinlikte Sinop mantısının yapımı canlı olarak yayınlanacak ve birinciye çeyrek altın hediye verilecek. Uluslararası şeflerin de katılacağı yarışma, bölgenin zengin mutfak kültürünü geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyor.