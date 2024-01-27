Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz Derneği'ni Ziyaret Etti

Vatan ve Bayrak İçin Gösterilen Kahramanlıklar Unutulmayacak

Bakan Göktaş, dernek ziyaretinde vatan ve bayrak uğruna gösterilen kahramanlıkların asla unutulmayacağını vurguladı. Şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir araya gelerek, gösterilen kahramanlık ve fedakarlıkların gelecek nesillere aktarılması için gerekenin yapılacağını belirtti.

Şehit ve Gazi Aileleriyle Bir Arada Olmak

Göktaş, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir arada olduklarını dile getirerek, 15 Temmuz'un milletimizin hain planlara karşı kazandığı bir zafer olduğunu vurguladı. Şehitlerin bıraktığı mirası korumak ve gazileri desteklemek adına çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Fedakarlık ve İman Dolu Millet İçin Çalışmaya Devam

"Şehit ve gazilerimizin vatanı için yaptıkları fedakarlıklar karşısında yapabileceklerimiz asla yeterli olmayacaktır." diyen Göktaş, milletin huzur, birlik ve beraberliği için durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Şehit yakınları ve gazilerle dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

15 Temmuz Derneği Başkanı Tunç'un Teşekkürü

Dernek Başkanı İsmail Hakkı Tunç, Bakan Göktaş'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti belirterek, Bakan'a yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti. Göktaş'ın, şehit ve gazi yakınlarının taleplerini dinlemesi de dernek yönetimi tarafından olumlu bir adım olarak değerlendirildi.

Darülaceze İdare Meclisi Toplantısına Başkanlık Etti

Bakan Göktaş, daha sonra Darülaceze'nin Okmeydanı Yerleşkesi'ne geçerek Darülaceze İdare Meclisi Toplantısına başkanlık etti. Darülaceze'nin faaliyetleri ve idari konular üzerine yapılan toplantıda, Bakan Göktaş'ın liderlik ettiği birimlerin güncel durumu ve planlanan projeler ele alındı.

Azra Akın'a Anne Olma Sürecinde Yakın İlgi

Göktaş, toplantı öncesinde Darülaceze İdare Meclisi üyesi Azra Akın'a da yakın ilgi gösterdi. Bu sene ikinci defa anne olmaya hazırlanan Akın ile sohbet eden Göktaş, Akın'dan hamilelik sürecine ilişkin bilgi aldı. Bakanlık olarak annelere yönelik yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirterek, annelere yönelik desteklerin önemine vurgu yaptı.

Şehit ve Gazi Ailelerine Verilen Destek ve Sosyal Projeler

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın 15 Temmuz Derneği ziyareti ve Darülaceze İdare Meclisi Toplantısı, şehit aileleri, gaziler ve sosyal hizmet projelerine verilen önemi vurguluyor. Göktaş'ın, hem vatan için fedakarlık gösteren şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmesi, hem de toplumsal hizmetlerin yönetimi konusundaki liderliği, Türkiye'deki sosyal çalışmaların önemli bir yönünü temsil ediyor. Ayrıca, anne olmaya hazırlanan Azra Akın'a gösterilen ilgi de Bakanlığın annelere yönelik duyarlılığını ortaya koyuyor. Bu tür ziyaretler ve projeler, toplumda dayanışma ve birlik duygusunu pekiştirmeye yönelik önemli adımlar olarak değerlendirilebilir.