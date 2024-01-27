27 Oca 2024 - 16:45- Gündem G:

Bolu Göynük'te Canlı Tavuk Taşıyan Kamyonun Kaza Anı

Bolu'nun Göynük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, canlı tavuk taşıyan bir kamyon buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada kamyon şoförü hafif yaralanırken, olayın detaylarına göz atalım.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu Göynük'te Canlı Tavuk Taşıyan Kamyonun Kaza Anı mask
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Kazanın Gerçekleştiği Yer: Göynük Boyacılar Köyü Yolu

Kaza, Göynük Boyacılar köyü yolunda meydana geldi. Soğuk hava ve buzlanmanın etkisiyle, içerisinde canlı tavukların bulunduğu A. E. idaresindeki 54 AGR 189 plakalı kamyon, kesimhaneye gitmek üzere yola çıktı. Ancak, buzlanma sebebiyle kamyonun sürücüsü kontrolü kaybetti, araç yoldan çıkarak devrildi.


Kamyon Şoförünün Durumu ve İlk Müdahale

Kazada kamyon şoförü hafif yaralanarak kurtuldu. Olayın hemen ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyon şoförüne ilk müdahaleyi yaparak hafif yaralanmalarını tedavi etti.


Canlı Tavukların Akıbeti: Yaralanan Kamyonun Ardındaki Hikaye

Kamyonun devrilmesi sonucu olay yerine gelen bir başka kamyon, devrilen aracın içinde bulunan canlı tavukları başka bir kamyona yükleyerek kesimhaneye gönderdi. Bu acil önlem, hem hayvanların güvenliği hem de ticari operasyonun devamlılığı açısından önem taşıdı.


Kazanın Detaylı İncelenmesi ve Alınacak Tedbirler

Kaza sonrasında yetkililer, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Buzlanma nedeniyle meydana gelen bu kaza, benzer durumların önlenmesi adına alınacak tedbirler açısından önem arz etmektedir. İncelenen bulgular, benzer koşullarda seyahat eden diğer sürücüler için de uyarıcı olabilir.

27 Oca 2024 - 16:45 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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