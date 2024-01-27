Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında hayata geçirilen "Doğal Alabalık Üretimi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında önemli adımlar atıldı.

Kırmızı Benekli Alabalık Popülasyonunun Artırılması

Bakan Yumaklı, orman içi suların ekosistemini güçlendirmek ve doğal alabalık popülasyonlarını desteklemek adına yapılan çalışmaları açıkladı. Bu kapsamda, DKMP Genel Müdürlüğü’ne bağlı üretme istasyonlarında her yıl milyonlarca kırmızı benekli alabalık üretildiğini ve orman içi sulara bırakıldığını vurguladı. 2023 yılında ise sadece bu projenin bir parçası olarak 3 milyon 700 bin alabalığın orman içi derelere salındığını ifade etti.

Üretme İstasyonları ve Alabalık Üretimi

Bakan Yumaklı, DKMP Genel Müdürlüğü'ne bağlı üretme istasyonlarının önemini vurgulayarak, Trabzon Altındere, Mersin Çamlıyayla ve Bolu Abant Üretme İstasyonları'nda yürütülen alabalık üretimine dikkat çekti. Bu istasyonlarda gerçekleştirilen üretim çalışmalarının, orman içi sulardaki doğal alabalık popülasyonlarının takviye edilmesi ve gen kaynaklarının korunması amacına hizmet ettiğini belirtti.

Markalanarak İzlenen Alabalıkların Doğal Habitatına Salınması

Bakan Yumaklı, 2014 yılında başlayan bir uygulama olarak, alabalıkların markalanarak derelere bırakıldığını ve bu şekilde doğal habitatlarına yerleştirildikten sonra izlendiklerini açıkladı. Markalı alabalıkların belirli aralıklarla yeniden salındıkları yerlerden yakalanarak izlenmesi, alabalıkların adaptasyonu, renklenmesi, beslenmesi gibi önemli faktörlerin gözlemlenmesini sağlıyor.

Sürdürülebilir Ekosistem ve Biyolojik Çeşitlilik Koruma Hedefleri

Bakan Yumaklı, orman içi sulardaki doğal alabalık popülasyonlarının takviyesinin sadece biyolojik çeşitliliğin korunması değil, aynı zamanda bozulan alabalık habitatlarının rehabilitasyonu ve gen kaynaklarının muhafazası gibi stratejik hedeflere de hizmet ettiğini ifade etti. Ayrıca, doğal alabalık türleriyle ilgili farkındalığın artırılması ve sportif olta balıkçılığının geliştirilmesi gibi ekonomik ve sosyal katkılara da vurgu yaptı.

Küresel Isınma ve Ekosistem Koruma Zorunluluğu

Bakan Yumaklı, küresel ısınma ve hızla değişen doğal denge koşullarının yaşandığı günümüzde, ekosistemi korumanın büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Yürütülen projeler ve gerçekleştirilen çalışmaların, ülkemizin doğal zenginliklerini sürdürülebilir bir şekilde gelecek nesillere aktarma hedefini güttüğünü belirtti. Doğal alabalık popülasyonlarının artırılması ve korunması, ekosistem dengesinin sürdürülebilirliği için atılan adımların sadece bir parçasını oluşturuyor.