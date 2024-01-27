Ankara merkezli, Bolu dahil 20 ilde 'çocuk müstehcenliği' operasyonu gerçekleştirildi

Bolu Dahil 20 İlde Çocuk Müstehcenliği Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, S.K. isimli şahsın cep telefonu üzerinde gerçekleştirilen incelemede çocukların kullanıldığı müstehcen içeriklere dair çok sayıda bulgu tespit edildi.

Sohbet Uygulamalarında Çocuk İçerik Gruplarına Katılım

Telefon incelemesi sonucunda, şüphelinin çeşitli sohbet uygulamalarında aktif olarak yer aldığı ve çocukların kullanıldığı müstehcen içerik gruplarına katıldığı belirlendi. Bu gruplarda çocukların kullanıldığı müstehcen içeriklerin üretildiği, temin edildiği ve paylaşıldığı tespit edildi.

Sohbet Uygulamasında Çocuk İstismarı Paylaşımları

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan araştırmalar sonucunda Viber isimli sohbet uygulamasındaki gruplarda çocukların kullanıldığı müstehcen yayınların temin edildiği ve bu içeriklerin başkalarına satıldığına dair paylaşımların yapıldığını belirledi.

Eş Zamanlı Operasyon: 35 Kişi Yakalandı

Operasyon kapsamında Adana, Ağrı, Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yalova illerinde 37 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile birlikte ruhsatsız silah ve av tüfeği ele geçirildiği açıklandı.

Tutuklamalar ve Ele Geçirilen Materyaller

Şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Operasyonun detaylarıyla ilgili yapılan açıklamada, ele geçirilen dijital materyallerin yanı sıra ruhsatsız silah ve av tüfeği bulundurulduğu belirtildi. Toplamda 35 şüpheli tutuklandı.