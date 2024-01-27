Kışın kalbi Abant'ta atıyor: Kar yağışıyla gelen büyüleyici manzara

Bolu'nun büyüleyici doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı, son günlerde beyaz bir örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu gece saatlerinde, parkın kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Bu doğal güzellik, kar haberini duyan tatilcileri Abant'a çekti ve bölge, kış turizminin yeni gözdesi haline geldi.
Kar alltında kartpostallık manzaralar
Bolu'da son 48 saatte aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı, Abant Gölü Milli Parkı'nı adeta bir kış cennetine çevirdi. Ormanlarla çevrili bu milli park, karla kaplanmış doğasıyla ziyaretçilerine unutulmaz manzaralar sundu. Göl etrafında gezinen ve bol bol fotoğraf çeken vatandaşlar, karın keyfini çıkardı.
Abant'ta yoğun ilgi ve kalabalık
Abant Gölü, kar yağışı haberini alan tatilcilerin akınına uğradı. Parkın girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, tatilcilerin coşkusu gözlerden kaçmadı. Bölgeye gelen vatandaşlar, Abant'ın kış güzelliğine hayran kaldı. Umut Bulut isimli bir ziyaretçi, “Abant Gölü çok güzel. Her taraf bembeyaz örtüye kaplanmış. Çok kalabalık. Abant’a gelen vatandaşlar yer bulmakta zorluk çekiyorlar. Tüm herkes buraya gelip bu güzelliği görmeli” şeklinde duygularını ifade etti.
Abant Gölü'nde kış turizmi canlandı
Abant Gölü Milli Parkı'nın karla kaplı manzaraları, kış turizmini canlandırdı. Vatandaşların bu doğal güzelliği keşfetme isteği, bölgeyi kış aylarının popüler destinasyonlarından biri haline getirdi. Abant, her yaştan ziyaretçiye açık olan doğal güzellikleri ve aktiviteleriyle, kış mevsiminin vazgeçilmez adreslerinden biri olmayı sürdürüyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.