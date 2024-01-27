Sungurlu'nun Yeni Yöneticisi: Kaymakam Mutlu Köksal'dan İlk Mesajla

Mutlu Köksal: Akademik ve profesyonel geçmiş

Mutlu Köksal, akademik ve profesyonel kariyeriyle dikkat çekiyor. 2006 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan Köksal, 2010 yılında aynı üniversiteden yüksek lisans derecesini aldı. Kamu hizmetine 2008 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde Gelir-Uzman yardımcısı olarak adım atan Köksal, kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.



Kariyer yolculuğu ve kaymakamlık görevleri

Köksal, 2009 yılında Kırıkkale Valiliği’nde Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliğine başladı ve Bolu ili Mudurnu ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevini üstlendi. İçişleri Bakanlığınca düzenlenen 96. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarıyla tamamlayan Köksal, sırasıyla Konya-Hadim, Şanlıurfa-Halfeti, Ankara-Çamlıdere, Adıyaman-Gölbaşı ilçelerinde görev yaptı. Son olarak 18.08.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tavas Kaymakamı olarak atanmıştı.



Kişisel yaşam ve aile

Kaymakam Mutlu Köksal, kişisel yaşamında da başarılı bir aile reisi. Evli ve bir çocuk babası olan Köksal, hem profesyonel hem de özel hayatında dengeli bir profil çiziyor.



Sungurlu için yeni bir başlangıç

Mutlu Köksal'ın Sungurlu Kaymakamlığı'na atanması, ilçenin idari yapısında yeni bir sayfa açıyor. Köksal'ın zengin idari deneyimi ve başarılı geçmişi, Sungurlu'nun geleceği için umut verici görünüyor.

