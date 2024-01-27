Zonguldak'ta acı kaza: Barakaya çarpan sürücünün dramı

Kaza anı: Kontrolden çıkan araç barakaya çarptı

Edinilen bilgilere göre, T.D. idaresindeki 67 ZV 495 plakalı Tofaş marka otomobil, Ören Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan bir barakaya şiddetli bir şekilde çarptı. Kazanın etkisiyle araç içerisinde bulunan sürücü Turgay Yıldızhan ağır yaralandı.



Yaralı sürücü kurtarılamadı

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Yıldızhan, hızla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen, Yıldızhan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu trajik kaza, Yıldızhan'ın ailesi, arkadaşları ve tanıdıkları üzerinde derin bir üzüntü yarattı.



Soruşturma devam ediyor

Kazanın ardından ilgili yetkililer tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Kazanın nedenleri ve detayları hakkında araştırmalar sürerken, yetkililer olayla ilgili detaylı bilgi vermekte şu an için ihtiyatlı davranıyorlar. Kazanın oluş şekli ve sürücünün neden direksiyon hakimiyetini kaybettiği konusunda soruşturma devam ediyor.



Zonguldak'ta trafik güvenliği endişeleri

Bu kaza, Zonguldak ve çevresindeki trafik güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açtı. Yerel yetkililer ve sürücüler, benzer olayların önlenmesi için gerekli tedbirlerin artırılmasının önemini vurguluyorlar.