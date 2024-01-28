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Bolu vefat edenler.. 28 Ocak 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 28 Ocak 2024 Bugün 5 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 28 Ocak 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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AZİZE YAVUZ

Cenazesi bugün Mengen Kıyaslar köyünde öğle namazına mütakip defnedilecektir.

BİLAL KAYA

Cenazesi bugün Ankara Kuyucak köyünde ikindi namazına mütakip defnedilecektir.

HÜSEYİN GÜREZ

Cenazesi bugün Mengen’de öğle namazına mütakip defnedilecektir.

MUSTAFA DURU

Cenazesi bugün Mudurnu Gelinözü köyünde öğle namazına mütakip defnedilecektir.

SULTAN DÖNMEZ

Cenazesi bugün Demirciler köyünde ikindi namazına mütakip defnedilecektir.
# ankara

28 Oca 2024 - 11:30 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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