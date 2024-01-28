Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, Eyüpspor maçının ardından hakem kararlarını eleştirdi

Tuzlaspor'un teknik sorumlusu, son haftalarda hakem hatalarının takımlarını olumsuz etkilediğini vurgulayarak, hakemlerin saha içerisinde daha adil ve dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi. Kocabıyık, "Hakemlerimizin teknolojik olarak imkanları iyileştikçe hataları artıyor" diyerek, teknolojik gelişmelerin hakem kararlarını olumsuz etkilediğini ifade etti. Bu konuda Federasyon'un daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Tuzlaspor'un stratejisi ve Eyüpspor'un üstünlüğü

Kocabıyık, Tuzlaspor'un Eyüpspor karşısında kontratak stratejisi ile skor üretmeyi hedeflediğini ancak rakibin baskılı oyununa karşı koyamadıklarını açıkladı. Eyüpspor'un güçlü kadro yapısına ve ligdeki başarılı performansına dikkat çeken Kocabıyık, rakibi tebrik etti.

Gelecek haftalara dair önemli mesajlar

Kocabıyık, gelecek haftalarda daha dikkatli ve odaklanmış bir şekilde mücadele edeceklerini belirterek, takımın morali ve gelecek planları hakkında da bilgi verdi. Teknik sorumlu, takımın performansını artırmak ve ligde daha iyi bir konuma gelmek için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.