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Bolu'da kaymakamlık kadrolarında önemli değişiklikler: Resmi Gazete'de yeni atamalar açıklandı

Bolu'da Mudurnu, Mengen ve Yeniçağa ilçelerine yeni kaymakamlar atandı. Ayhan Kalaycoğlu, Fatih Yıldız ve Mehmet Kaan Kini'nin atamaları Resmi Gazete'de yer aldı. Bu değişiklikler, ilçelerin gelişimine yeni bir yön verecek.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu'da kaymakamlık kadrolarında önemli değişiklikler: Resmi Gazete'de yeni atamalar açıklandı mask
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Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Bolu'daki 3 İlçeye Yeni Kaymakamlar

Türkiye'nin önemli yönetim birimlerinden olan Bolu ilinde, idari yapıda önemli değişiklikler gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan son Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Bolu'nun Mudurnu, Mengen ve Yeniçağa ilçelerinde görev yapmakta olan 3 kaymakam adayının, kaymakam olarak atamaları resmen onaylandı. Bu karar, ilgili ilçelerdeki yönetim kadrolarında önemli bir dönüşümün işaretçisi olarak değerlendiriliyor.

Mudurnu, Mengen ve Yeniçağa İlçelerinde Yeni Dönem

Mudurnu ilçesinde görev yapan Düzce Valiliği Kaymakam Adayı Ayhan Kalaycoğlu, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Mudurnu Kaymakamı olarak atandı. Kalaycoğlu'nun bu yeni görevi, ilçenin idari ve sosyal yapısına önemli katkılarda bulunması bekleniyor. Öte yandan, Sakarya Valiliği Kaymakam Adayı Fatih Yıldız, Mengen ilçesinin yeni kaymakamı olarak atanırken, Karabük Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Kaan Kini ise Yeniçağa'nın kaymakamlık görevini üstlenecek. Bu atamalar, ilçelerin geleceğine dair yeni bir vizyonun habercisi olarak görülüyor.

# sakarya, karabük, düzce

28 Oca 2024 - 12:18 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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