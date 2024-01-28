Bolu'da kaymakamlık kadrolarında önemli değişiklikler: Resmi Gazete'de yeni atamalar açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Bolu'daki 3 İlçeye Yeni Kaymakamlar
Türkiye'nin önemli yönetim birimlerinden olan Bolu ilinde, idari yapıda önemli değişiklikler gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan son Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Bolu'nun Mudurnu, Mengen ve Yeniçağa ilçelerinde görev yapmakta olan 3 kaymakam adayının, kaymakam olarak atamaları resmen onaylandı. Bu karar, ilgili ilçelerdeki yönetim kadrolarında önemli bir dönüşümün işaretçisi olarak değerlendiriliyor.
Mudurnu, Mengen ve Yeniçağa İlçelerinde Yeni Dönem
Mudurnu ilçesinde görev yapan Düzce Valiliği Kaymakam Adayı Ayhan Kalaycoğlu, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Mudurnu Kaymakamı olarak atandı. Kalaycoğlu'nun bu yeni görevi, ilçenin idari ve sosyal yapısına önemli katkılarda bulunması bekleniyor. Öte yandan, Sakarya Valiliği Kaymakam Adayı Fatih Yıldız, Mengen ilçesinin yeni kaymakamı olarak atanırken, Karabük Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Kaan Kini ise Yeniçağa'nın kaymakamlık görevini üstlenecek. Bu atamalar, ilçelerin geleceğine dair yeni bir vizyonun habercisi olarak görülüyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.