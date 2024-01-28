Trendyol 1.Lig’de Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş’tan Tuzlaspor galibiyeti değerlendirmesi

Yavaş, ligde kalan sürenin kısalığına ve artan çekişmeye dikkat çekerek, "Hem alt hem de üst sıralarda çekişme dozu artacak. Bu süreçte kendi evimizde puan kaybetmek istemiyoruz," şeklinde konuştu.
Tuzlaspor karşısında strateji
Tuzlaspor'un son haftalarda gösterdiği performansı değerlendiren Yavaş, rakibin ivme kazandığını belirtti. Maçın ilk 20 dakikasında yakalanan iki önemli pozisyona ve erken gelen gole işaret ederek, "Rakibin kırmızı kart görmesi ve eksik kalması oyunu lehimize çevirdi," dedi.
İkinci yarı analizi
Maçın ikinci yarısında yaşanan zorluklara değinen Yavaş, "Bir süre hâkimiyeti ele alamadık ama bu durum uzun sürmedi. Takım olarak gücümüzü toparladık ve oyunun kontrolünü yeniden ele geçirdik," ifadelerini kullandı.
Rakibe saygı ve gelecek planlar
Yavaş, Tuzlaspor'a gelecek maçlar için başarılar dileyerek, Eyüpspor'un gelecek planlarına değindi. "Her maçı ciddiyetle ele alıyoruz ve ligin her aşamasında puan kaybı yaşamamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz," diye ekledi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.