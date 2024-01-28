Trendyol 1.Lig’de Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş’tan Tuzlaspor galibiyeti değerlendirmesi

Yavaş, ligde kalan sürenin kısalığına ve artan çekişmeye dikkat çekerek, "Hem alt hem de üst sıralarda çekişme dozu artacak. Bu süreçte kendi evimizde puan kaybetmek istemiyoruz," şeklinde konuştu.

Tuzlaspor karşısında strateji

Tuzlaspor'un son haftalarda gösterdiği performansı değerlendiren Yavaş, rakibin ivme kazandığını belirtti. Maçın ilk 20 dakikasında yakalanan iki önemli pozisyona ve erken gelen gole işaret ederek, "Rakibin kırmızı kart görmesi ve eksik kalması oyunu lehimize çevirdi," dedi.

İkinci yarı analizi

Maçın ikinci yarısında yaşanan zorluklara değinen Yavaş, "Bir süre hâkimiyeti ele alamadık ama bu durum uzun sürmedi. Takım olarak gücümüzü toparladık ve oyunun kontrolünü yeniden ele geçirdik," ifadelerini kullandı.

Rakibe saygı ve gelecek planlar

Yavaş, Tuzlaspor'a gelecek maçlar için başarılar dileyerek, Eyüpspor'un gelecek planlarına değindi. "Her maçı ciddiyetle ele alıyoruz ve ligin her aşamasında puan kaybı yaşamamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz," diye ekledi.