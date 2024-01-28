Sosyal Medya Fenomeni Onur Elmas ve çetesine karşı 20 yıl hapis talebi

Sosyal Medya Fenomeninin Karanlık Yüzü

Sosyal medya üzerinde geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Onur Elmas, şimdi ise dolandırıcılık suçlamalarıyla gündemde. Elmas ve altı kişilik ekibi, devre mülk satışı ve reklam faaliyetleri adı altında birçok kişiyi dolandırmakla suçlanıyor. Bu suçlamalar sonucunda, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Elmas'ın Savunması ve Suçlamalar

Onur Elmas, emniyet ifadesinde 2020 yılında kurduğu CSR Paroni Medya şirketi üzerinden yalnızca reklam işleri yaptığını ve Arap turistlere gayrimenkul pazarlamadığını iddia etti. Elmas, suçlamaları reddederken, diğer şüphelilerle iş yapmadığını belirtti.

Mağdurun Anlattıkları: Dolandırıcılığın Detayları

Dava dosyasına göre, mağdurlardan biri olan Tevfik Ç., Elmas ve ekibinin devre mülklerini Arap turistlere yüksek fiyatlara satacakları vaadiyle kendisini kandırdığını ifade etti. Tevfik Ç., Ataşehir'deki ofise giderek, Muhammet Faruk A. ve Umut Ş.'ye 5 bin TL ödeme yaptı. Daha sonra, telefonunu kullanarak iki bankadan toplam 90 bin TL kredi çekildiğini belirtti.

Başsavcılığın Soruşturması ve İddianame

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Elmas ve ekibinin devre mülk sahiplerini yüksek fiyat vaatleriyle kandırdığı ve reklam adı altında paralarını aldığı belirtildi. İddianamede, mobil bankacılık yöntemleriyle kredi çektirilerek mağdurların zarara uğratıldığı ifade edildi.

20 Yıl Hapis Talebi ve Mahkemenin Kararı

İddianamede, Onur Elmas ve diğer sanıklar için ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 6 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bu iddianame, ilgili mahkeme tarafından kabul edilerek yargı süreci başlatıldı.

Sosyal Medya ve Dolandırıcılık İlişkisi

Bu dava, sosyal medyanın karanlık yüzünü ve influencer kültürünün potansiyel tehlikelerini gözler önüne seriyor. Sosyal medya fenomenlerinin etkisi ve güvenilirliği, bu tür dolandırıcılık olaylarında mağdurların kolayca kandırılmasına yol açabiliyor. Bu durum, sosyal medya kullanıcılarını daha dikkatli ve şüpheci olmaya teşvik ediyor.