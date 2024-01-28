2024 İlköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavı: detaylı başvuru ve uygulama kılavuzu yayınlandı

Başvuru Tarihleri ve Şartları

Başvurular, 13 Şubat ile 1 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak. Bu sınav, resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları, özel eğitim ortaokulları ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler için geçerli. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türk vatandaşları ve KKTC vatandaşları için de başvuru imkanları mevcut.

Sınav Formatı ve İçeriği

Sınav, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencileri kapsıyor. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine 80 soru yöneltilirken, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için 100 soruluk bir test uygulanacak. Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlara dayalı olacak ve öğrencilere sınavda başarılı olmaları için gereken tüm bilgiler kılavuzda yer alıyor.

Sınav Giriş Belgesi ve Tarihi

Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerini, sınav tarihinden en az 7 gün önce Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinden alabilecekler. Sınav, Türkiye saatiyle sabah 10.00'da başlayacak. Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler, başarı durumlarını Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.