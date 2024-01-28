Eyüpspor'dan güç gösterisi Trendyol 1. Lig'de Tuzlaspor karşısında fırtına gibi esti

Maçın ilk dakikalarından itibaren Eyüpspor, agresif ve baskılı bir oyun sergiledi. 4. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı etkili orta, Recep Niyaz'ın kafa vuruşuyla sonuçlandı ve Eyüpspor'u 1-0 öne geçirdi. 20. Dakikada Recep Niyaz, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı, ancak Regattin'in kafa vuruşu auta çıktı. 29. dakikada ise, Recep Niyaz'ın yerde kalması sonucu Muhammed Akarslan kırmızı kart gördü ve Tuzlaspor 10 kişi kaldı.

Eyüpspor farkı açtı

42. dakikada Eyüpspor, Ampem'in sağ kanattan yerden yaptığı pasla skoru 2-0 yaptı. Bruno'nun kaleci Emre tarafından önce çıkarılan şutu, ikinci denemesinde ağlarla buluştu. 71. dakikada Bruno, sağ kanattan ceza sahasına girerek Thuram'a pasını verdi ve Thuram skoru 3-0'a taşıdı.

Penaltı ve son gol

Maçın son dakikalarında, 89. dakikada Ömer Bayram, ceza sahasına girerken yere düşürüldü ve hakem penaltı noktasını işaret etti. 90. dakikada Bruno, penaltıyı gole çevirerek maçın skorunu belirledi: 4-0. Bu son gol, Eyüpspor'un galibiyetini mühürledi.

Takım ve hakem kadroları

Mücadeleyi hakem Oğuzhan Aksu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Mahmut Gülle yönetti.

Eyüpspor’un kadrosu: Berke Özer, Metehan Baltacı, Robin Yalçın, Claro, Ömer Bayram, Bekir Yılmaz (Sinan Gümüş dk. 81), Saiz (Seslar dk. 63), Recep Niyaz (Tugay Kacar dk. 69), Regattin (Kaan Demir dk. 81), Ampem (Thuram dk. 63), Bruno

Tuzlaspor’un kadrosu: Emre Koyuncu, Mehmet Çınar (Ahmethan Köse dk. 68), Gökhan Akkan, Ba, Gameli, Mehmet Coşkun, Tidiany, Hikmet Çiftçi (Samet Asatekin dk. 46), Muhammed Akarslan, Togui (Sadık Baş dk. 89), Umar (Mamba dk. 68)

Karşılaşmanın golleri

Bu mücadelede Eyüpspor'un golleri, maçın önemli anlarını belirledi. 4. dakikada Recep Niyaz'ın kafa golüyle başlayan gol serüveni, 71. dakikada Thuram ve 42 ile 90. dakikalarda Bruno'nun golleriyle devam etti. Eyüpspor'un bu etkileyici performansı, ligdeki gücünü bir kez daha kanıtladı.

Maçta kızaran isimler

Maç, sadece gollerle değil, aynı zamanda kırmızı kartlarla da gündeme geldi. Tuzlaspor için maçın dönüm noktalarından biri, 29. dakikada Muhammed Akarslan'ın kırmızı kart görmesi oldu. Bu olay, Tuzlaspor'un 10 kişi kalmasına ve maçın geri kalanında zorlanmasına neden oldu. Tuzlaspor'un teknik direktörü Bekir İrtegün de maç sırasında kırmızı kart görerek takımını zor bir durumda bıraktı.

Eyüpspor'da tek sarı

Maçın tek sarı kartını Eyüpspor’dan Ampem gördü.