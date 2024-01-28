Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce hava durumu: 28 Ocak (bugün), 29 - 30 - 31 Ocak 2024

Meteoroloji, kar yağışının sürdüğü Bolu’da ve çevre illerde bu hafta hava durumunun nasıl olacağını açıkladı. İşte gün gün hava durumu tahminleri:
Bolu Hava Durumu
28 Ocak 2024 Pazar: Kar Yağışlı 1°C
29 Ocak 2024 Pazartesi: Kar Yağışlı 1°C
30 Ocak 2024 Salı: Çok Bulutlu 2°C
31 Ocak 2024 Çarşamba: Parçalı Bulutlu 3°C
Ankara Hava Durumu:
28 Ocak 2024 Pazar: Hafif Kar Yağışlı 4°C
29 Ocak 2024 Pazartesi: Parçalı Bulutlu 4°C
30 Ocak 2024 Salı: Parçalı Bulutlu 3°C
31 Ocak 2024 Çarşamba: Puslu 4°C
İstanbul Hava Durumu:
28 Ocak 2024 Pazar: Çok Bulutlu 6°C
29 Ocak 2024 Pazartesi: Kar Yağışlı 5°C
30 Ocak 2024 Salı: Kar Yağışlı 6°C
31 Ocak 2024 Çarşamba: Yağmurlu 7°C
Kocaeli Hava Durumu:
28 Ocak 2024 Pazar: Hafif Kar Yağışlı 6°C
29 Ocak 2024 Pazartesi: Kar Yağışlı 6°C
30 Ocak 2024 Salı: Karla Karışık Yağmurlu 7°C
31 Ocak 2024 Çarşamba: Yağmurlu 8°C
Sakarya Hava Durumu:
28 Ocak 2024 Pazar: Hafif Sağanak Yağışlı 6°C
29 Ocak 2024 Pazartesi: Kar Yağışlı 6°C
30 Ocak 2024 Salı: Kar Yağışlı 7°C
31 Ocak 2024 Çarşamba: Çok Bulutlu 8°C
Düzce Hava Durumu:
28 Ocak 2024 Pazar: Hafif Yağmurlu 6°C
29 Ocak 2024 Pazartesi: Karla Karışık Yağmurlu 6°C
30 Ocak 2024 Salı: Çok Bulutlu 7°C
31 Ocak 2024 Çarşamba: Parçalı Bulutlu 7°C
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.