Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce hava durumu: 28 Ocak (bugün), 29 - 30 - 31 Ocak 2024

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Meteoroloji, kar yağışının sürdüğü Bolu’da ve çevre illerde bu hafta hava durumunun nasıl olacağını açıkladı. İşte gün gün hava durumu tahminleri:

Bolu Hava Durumu

28 Ocak 2024 Pazar: Kar Yağışlı 1°C

29 Ocak 2024 Pazartesi: Kar Yağışlı 1°C

30 Ocak 2024 Salı: Çok Bulutlu 2°C

31 Ocak 2024 Çarşamba: Parçalı Bulutlu 3°C

Ankara Hava Durumu:

28 Ocak 2024 Pazar: Hafif Kar Yağışlı 4°C

29 Ocak 2024 Pazartesi: Parçalı Bulutlu 4°C

30 Ocak 2024 Salı: Parçalı Bulutlu 3°C

31 Ocak 2024 Çarşamba: Puslu 4°C

İstanbul Hava Durumu:

28 Ocak 2024 Pazar: Çok Bulutlu 6°C

29 Ocak 2024 Pazartesi: Kar Yağışlı 5°C

30 Ocak 2024 Salı: Kar Yağışlı 6°C

31 Ocak 2024 Çarşamba: Yağmurlu 7°C

Kocaeli Hava Durumu:

28 Ocak 2024 Pazar: Hafif Kar Yağışlı 6°C

29 Ocak 2024 Pazartesi: Kar Yağışlı 6°C

30 Ocak 2024 Salı: Karla Karışık Yağmurlu 7°C

31 Ocak 2024 Çarşamba: Yağmurlu 8°C

Sakarya Hava Durumu:

28 Ocak 2024 Pazar: Hafif Sağanak Yağışlı 6°C

29 Ocak 2024 Pazartesi: Kar Yağışlı 6°C

30 Ocak 2024 Salı: Kar Yağışlı 7°C

31 Ocak 2024 Çarşamba: Çok Bulutlu 8°C

Düzce Hava Durumu:

28 Ocak 2024 Pazar: Hafif Yağmurlu 6°C

29 Ocak 2024 Pazartesi: Karla Karışık Yağmurlu 6°C

30 Ocak 2024 Salı: Çok Bulutlu 7°C

31 Ocak 2024 Çarşamba: Parçalı Bulutlu 7°C