TOKİ’de 838 konut Mayıs'ta sahiplerini bulacak

Afet Sonrası Güçlü Yeniden Yapılanma: Bin 776 Konut

2022 ve 2023'te sel ve 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsılan Düzce, afet sonrası güçlü bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Toplamda bin 776 konutun inşası planlanıyor. Bu sayı, bin 100 sosyal konut ve 676 afet konutunu kapsıyor. TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın işbirliği ile yürütülen bu proje, afetzedeler için yeni bir başlangıç ve umut oluyor.

Vali Aslan'dan Yerinde İncelemeler ve Açıklamalar

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kirazlı Mahallesi'ndeki projeyi yerinde inceleyerek, süreci takip etti. Bahçe düzenlemesi ve iç tasarım çalışmalarını gözden geçiren Aslan, AFAD ve ilgili bakanlık yetkilileriyle bilgi alışverişinde bulundu. Projenin, sadece konutları değil, iş merkezi, cami ve okul gibi sosyal donatı alanlarını da içerdiği belirtildi.

Dev Proje İlçeleri de Kapsıyor: Yatırım ve İnşaat Aşamaları

TOKİ'nin projeleri, Düzce'nin Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Yığılca, Gümüşova, Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerini de kapsıyor. İhalenin tamamlandığı bu projelerde toplam bin 369 konutun inşası devam ediyor. Vali Aslan, Düzce'nin yanı sıra diğer ilçelerdeki 531 konutun da 2024 sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Desteklediği Proje: Hızlı ve Yoğun Çalışmalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla Düzce'nin yeni konutları hızla yükseliyor. Proje, Düzceli vatandaşların ihtiyaçlarına hızla yanıt verme amacını taşıyor.