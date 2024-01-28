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İlk Oyum AK Parti'ye programı büyük ilgi gördü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Teşkilatı tarafından dikkat çekici bir etkinlik düzenlendi. "İlk Oyum AK Parti'ye" başlıklı bu toplantı, özellikle yerel seçimlerde ilk kez oy kullanacak gençlerin katılımıyla renklendi. Etkinliğin ev sahibi, AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Altan Güngör, genç seçmenlerle birebir ilgilenerek, siyasi süreçte onların önemli bir yer tuttuğunun altını çizdi.

İhlas Haber Ajansı
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Gençlerin Sesi Alaplı'da Yankılanıyor

Alaplı'daki bir kafede gerçekleşen bu buluşmada, İlçe Başkanı Güngör, gençlerin sesinin en iyi AK Parti teşkilatları tarafından duyurulduğunu vurguladı. Güngör, tevazu ve samimiyetle her fırsatta genç arkadaşlarla buluşmanın önemine değinerek, bu etkinliğin verimli geçtiğini dile getirdi.

Yerel Seçimler ve Genç Seçmenlerin Rolü

Güngör, bu yerel seçimlerde ilk defa oy kullanacak gençlerin büyük bir aktör olacağını belirtti. Alaplı'da yeni seçmenlerle sahada buluşarak onların sorularını cevapladıklarını, gençlerin AK Parti'ye olan desteğinin her zamanki gibi büyük olduğunu söyledi. Güngör, "1 Nisan sabahı yeni bir zafere uyanacağız ve bu başarıyı gençlerle el ele vererek hep birlikte sağlayacağız" dedi.

Etkinliğe Katılan Önemli İsimler

Toplantıya, İlçe Başkanı Altan Güngör'ün yanı sıra, AK Parti Alaplı Belediye Başkan aday adayları Recep Ocak ve Adem Sevim ile Gençlik Kolları Başkanı Tunahan Aldırmaz da katıldı. Etkinlik, Alaplı'nın siyasi ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip olan bu isimlerle daha da anlam kazandı.

Alaplı'nın Geleceği Gençlerin Ellerinde

Toplantı, Alaplı'daki genç seçmenlerin siyasi sürece katılımını teşvik ederek, onların seslerinin duyulmasına önemli bir katkı sağladı. AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Altan Güngör ve ekibinin düzenlediği bu etkinlik, yerel siyasetin gençler üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

# ak parti

28 Oca 2024 - 14:04 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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