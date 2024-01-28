Kışın vazgeçilmezi yer elması toprak altından çıkıyor

Toprağın Gizli Hazineleri: Yer Elması

Yaşar Arıkan, yer elmasını toprak altından çıkarmak için önce kürekle toprağı açıyor. Daha sonra, patates gibi yer altında yetişen bu lezzetli sebzeyi elle topraktan ayırıp suyla yıkıyor. Bu özel sebzeyi bahçesine diktiği tropikal bahçesinin bir köşesine ekleyen Arıkan, yer elmasının birçok hastalığa iyi geldiğini ve vitamin ve mineraller bakımından zengin olduğunu belirtiyor.

Yer Elması: Sağlığınıza Güç Katın

Arıkan, yer elmasının sağlık açısından birçok faydasını da vurguluyor. "Hobi olarak başladığım bu serüvene yaklaşık 30 yıl önce evimin bahçesinde yer elması ekmeye başladım. Ancak, bu lezzeti satmıyorum. Yer elmasının tohumu yoktur. Kendi kabuğu içinde yetişir. Genellikle köylerde bahçelere ekilir. Yer elmasının kabuğunu soymadan tüketilir. Salatalarda limon suyuyla harika bir lezzet oluşturur. Ayrıca, çiğ olarak hafifçe soyularak yenilebilir, rendelenip yoğurda katılabilir veya zeytinyağlı olarak hazırlanabilir. Mutfaklarda kullanımını artırarak çocuklarımıza tanıtmamız gerekiyor. Tamamen organik bir besin olan yer elmasının birçok hastalığa iyi geldiği söylenir” diye ekliyor.

Sağlık Deposu: Yer Elmasının Bilinmeyen Faydaları

Yer elmasının sağlık açısından pek çok faydası bulunduğunu da unutmamak gerek. Arıkan, yer elmasının flavonoid içeriğinin yüksek olmasıyla zihinsel gelişmeye katkı sağladığını, sinir sistemi ve stresi azaltıcı etkisi olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda vücut dinçliği sağlayarak böbrek ve bağırsak hareketlerini düzenliyor. İdrar söktürücü ve kabızlık önleyici özellikleri de olan bu lezzetli sebze, yara iyileşmesini hızlandırıyor, yaşlanmaya karşı cilt sağlığını koruyor ve zayıflama diyetlerinde doyurucu bir seçenek sunuyor.