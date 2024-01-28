Trendyol Süper Lig'den yurt dışına giden en pahalı futbolcu Cenk Tosun'u geride bıraktı!

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle Bayern Münih’e transfer olarak adını altın harflerle yazdırdı. Bu dev transfer, Süper Lig'den yurt dışına yapılan en yüksek bonservisli transfer olarak kayıtlara geçti.

Milyon Euro’luk dev anlaşma

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Sacha Boey, Alman devi Bayern Münih ile 30 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. Ayrıca, performansına bağlı olarak 5 milyon Euro ekstra bonus ödemesi de anlaşmanın bir parçası. Bu transferle 23 yaşındaki Boey, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan oyuncu unvanını elde etti.

Cenk Tosun’un rekoru kırıldı

Boey’in bu transferi, daha önce Beşiktaş'ın forveti Cenk Tosun’un Everton’a 22 milyon Euro’ya gitmesiyle kırılan Türkiye rekorunu bir adım daha ileri taşıdı. Tosun’un transferi, ekstra 500 bin Euro bonusla tamamlanmıştı.

Genç yetenekler de sahne alıyor

Bu rekor transferin yanı sıra, genç yeteneklerin yurt dışına transferleri de dikkat çekiyor. Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler, bu yaz transfer döneminde 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid’e transfer olarak Türkiye'den yurt dışına yapılan en pahalı transferler arasında yerini aldı.

Türk futbolunda yeni bir dönem

Bu transferler, Türk futbolunun uluslararası piyasada giderek daha fazla tanınır hale geldiğinin ve genç yeteneklerin Avrupa’nın büyük kulüpleri tarafından daha fazla takip edildiğinin bir göstergesi. Sacha Boey'in Bayern Münih’e transferi, Türk futbolunun yükselen uluslararası değerini ve genç yeteneklerin başarılarını vurgulayan önemli bir kilometre taşı