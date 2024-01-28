Yoğun kar yağışı sonucu 67 köy yolu kapandı

Karabük, son dönemde yaşanan kar yağışlarının etkisi altında kaldı. 67 köyde toplamda 811 kilometrelik yol, kar nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Bu durum, köylülerin günlük yaşamlarını sürdürebilmelerini engelliyordu. Ancak yetkililer, hızlı ve etkili bir şekilde soruna müdahale etti.

İl Özel İdaresi Ekipleri Anında Harekete Geçti

Karabük İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı sonrası oluşan ulaşım sorununu çözmek için harekete geçti. Ekipler, yoğun çalışmaları sonucunda 67 köy yolunu tekrar ulaşıma açmayı başardı. Karla mücadelede gösterdikleri başarı, bölge halkının takdirini kazandı.

Ambulansın Karla Mücadelesinde Yardım Eli

Eflani ilçesine bağlı Ovaşeyhler köyü Örencik Mahallesi'nde bir hasta acil yardıma ihtiyaç duydu. Ancak yoğun kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu ve hasta için zaman daralıyordu. Neyse ki, bir greyder operatörü ambulansın yardımına koştu ve hasta, karla mücadele ekiplerinin desteğiyle güvenli bir şekilde hastaneye yetiştirildi.