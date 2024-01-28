Yoğun kar yağışı sonucu 67 köy yolu kapandı

Karabük, son dönemde yaşanan kar yağışlarının etkisi altında kaldı. 67 köyde toplamda 811 kilometrelik yol, kar nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Bu durum, köylülerin günlük yaşamlarını sürdürebilmelerini engelliyordu. Ancak yetkililer, hızlı ve etkili bir şekilde soruna müdahale etti.
İl Özel İdaresi Ekipleri Anında Harekete Geçti
Karabük İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı sonrası oluşan ulaşım sorununu çözmek için harekete geçti. Ekipler, yoğun çalışmaları sonucunda 67 köy yolunu tekrar ulaşıma açmayı başardı. Karla mücadelede gösterdikleri başarı, bölge halkının takdirini kazandı.
Ambulansın Karla Mücadelesinde Yardım Eli
Eflani ilçesine bağlı Ovaşeyhler köyü Örencik Mahallesi'nde bir hasta acil yardıma ihtiyaç duydu. Ancak yoğun kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu ve hasta için zaman daralıyordu. Neyse ki, bir greyder operatörü ambulansın yardımına koştu ve hasta, karla mücadele ekiplerinin desteğiyle güvenli bir şekilde hastaneye yetiştirildi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.