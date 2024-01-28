- Gündem

Yoğun kar yağışı sonucu 67 köy yolu kapandı

Karabük'te meydana gelen yoğun kar yağışı, 67 köy yolunun kapanmasına neden oldu. Ancak hızla harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri sayesinde bu köy yolları tekrar ulaşıma açıldı. Karabük halkı için büyük bir rahatlama sağlayan bu gelişmeler, özellikle mahsur kalan vatandaşların kurtarılması açısından önemliydi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Yoğun kar yağışı sonucu 67 köy yolu kapandı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Karabük, son dönemde yaşanan kar yağışlarının etkisi altında kaldı. 67 köyde toplamda 811 kilometrelik yol, kar nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Bu durum, köylülerin günlük yaşamlarını sürdürebilmelerini engelliyordu. Ancak yetkililer, hızlı ve etkili bir şekilde soruna müdahale etti.

İl Özel İdaresi Ekipleri Anında Harekete Geçti

Karabük İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı sonrası oluşan ulaşım sorununu çözmek için harekete geçti. Ekipler, yoğun çalışmaları sonucunda 67 köy yolunu tekrar ulaşıma açmayı başardı. Karla mücadelede gösterdikleri başarı, bölge halkının takdirini kazandı.

Ambulansın Karla Mücadelesinde Yardım Eli

Eflani ilçesine bağlı Ovaşeyhler köyü Örencik Mahallesi'nde bir hasta acil yardıma ihtiyaç duydu. Ancak yoğun kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu ve hasta için zaman daralıyordu. Neyse ki, bir greyder operatörü ambulansın yardımına koştu ve hasta, karla mücadele ekiplerinin desteğiyle güvenli bir şekilde hastaneye yetiştirildi.
# karabük

28 Oca 2024 - 14:25 Karabük- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL