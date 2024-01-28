Araçlar ve binalar karla kaplandı!

Esentepe Mahallesi'nde Kar Keyfi

Esentepe Mahallesi sakinleri, sabahın erken saatlerinde dükkanlarının önünü temizlemek için karla kaplanan sokaklara çıktılar. Beyaz örtü altındaki bu manzara, mahallede yaşayanların eşsiz kar keyfini yaşamalarını sağladı.

Tarihi Evler Karla Dans Ediyor

Tarihi evler de bu büyülü kar yağışından nasibini aldı. Beyaz örtüyle kaplanan tarihi binalar, adeta birer kartpostal görüntüsü oluşturdu. Bu güzellik, tarihi ve doğal güzelliklerin buluşma noktası olan Karabük'ü daha da özel kıldı.

Karabük'te Karla Mücadele

Karabük Belediye ekipleri, kar yağışının etkisiyle hızla harekete geçti. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için devam ediyor. Karabük, kışın güzelliğini ve mücadelesini aynı anda sergiliyor.