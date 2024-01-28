- Gündem

Araçlar ve binalar karla kaplandı!

Karabük, sonunda beklenen kar yağışıyla büyülendi! Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, binaları ve araçları zarif bir beyaz örtüyle kapladı. Safranbolu'nun yüksek bölgelerinde, kar kalınlığı bazı yerlerde tam 20 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hızla başladılar.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Araçlar ve binalar karla kaplandı! mask
Haber albümü için resme tıklayın

Esentepe Mahallesi'nde Kar Keyfi

Esentepe Mahallesi sakinleri, sabahın erken saatlerinde dükkanlarının önünü temizlemek için karla kaplanan sokaklara çıktılar. Beyaz örtü altındaki bu manzara, mahallede yaşayanların eşsiz kar keyfini yaşamalarını sağladı.

Tarihi Evler Karla Dans Ediyor

Tarihi evler de bu büyülü kar yağışından nasibini aldı. Beyaz örtüyle kaplanan tarihi binalar, adeta birer kartpostal görüntüsü oluşturdu. Bu güzellik, tarihi ve doğal güzelliklerin buluşma noktası olan Karabük'ü daha da özel kıldı.

Karabük'te Karla Mücadele

Karabük Belediye ekipleri, kar yağışının etkisiyle hızla harekete geçti. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için devam ediyor. Karabük, kışın güzelliğini ve mücadelesini aynı anda sergiliyor.
# karabük, güzellik

28 Oca 2024 - 14:30 Karabük- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL