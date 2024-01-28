Şiddetli kar yağışı büyük zararlar verdi!

Şiddetli Kar Yağışı Şirinköy Köyünü Vurdu

Gece boyunca süren şiddetli kar yağışı, Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy köyünü vurdu. Kar yağışının etkisiyle köyde hayat olumsuz şekilde etkilendi. Özellikle elektrik hatları, bu olumsuz hava koşullarından ciddi şekilde etkilendi.

Elektrik Hatları Koparken Direkler Devrildi

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı elektrik direkleri devrildi, elektrik telleri ise koptu. Bu durum köyün elektrik altyapısına ciddi zarar verdi ve köy sakinlerinin elektriksiz kalmasına neden oldu. Şirinköy köyünde yaşayanlar, bu zorlu koşullarda elektriksiz kalmak zorunda kaldılar.

Yetkililer Harekete Geçti

Olayın bildirilmesi üzerine yetkililer hemen harekete geçti. Elektrik hatlarının onarılması ve elektrik sağlanması için ekipler olay yerine sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemi alarak zarar gören bölgeleri şerit çekti ve çalışmalara başladı.

Arızalar Giderilmeye Çalışılıyor

Elektrik telleri ve direklerin zarar gördüğü bölgelerde çalışmalar hızla sürdürülüyor. Ekipler, elektrik hatlarını onarmak ve köy sakinlerine elektrik sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak hava koşulları nedeniyle çalışmaların biraz daha zaman alabileceği belirtiliyor.