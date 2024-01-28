Heyelan sonrası çöken istinat duvarı

Sağanak ve Kar Yağışı Ardından Facia
Karabük'te son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ve kar yağışı, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde faciaya yol açtı. Bölgede meydana gelen heyelan sonucu çekilen istinat duvarı, toprak kaymasının etkisiyle çöktü. Olayın hemen ardından, polis ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.
Çalışmalar Başladı
Olay yerine gelen ekipler, incelemelerin ardından toprak kaymasının devamını önlemek amacıyla çalışmalara başladı. Toprak kaymasını durdurma çabaları, bölgedeki güvenliği sağlamak adına hızla ilerliyor.
Geçen Yılki Heyelanın Ardından Endişeler Arttı
5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde geçen yıl Haziran ayında meydana gelen heyelan olayı, bölge sakinlerini tedirgin etmişti. Bu yeni olay, geçmişte yaşananlarla ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.