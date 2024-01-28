Heyelan sonrası çöken istinat duvarı

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Sağanak ve Kar Yağışı Ardından Facia

Karabük'te son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ve kar yağışı, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde faciaya yol açtı. Bölgede meydana gelen heyelan sonucu çekilen istinat duvarı, toprak kaymasının etkisiyle çöktü. Olayın hemen ardından, polis ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çalışmalar Başladı

Olay yerine gelen ekipler, incelemelerin ardından toprak kaymasının devamını önlemek amacıyla çalışmalara başladı. Toprak kaymasını durdurma çabaları, bölgedeki güvenliği sağlamak adına hızla ilerliyor.

Geçen Yılki Heyelanın Ardından Endişeler Arttı

5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde geçen yıl Haziran ayında meydana gelen heyelan olayı, bölge sakinlerini tedirgin etmişti. Bu yeni olay, geçmişte yaşananlarla ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi.