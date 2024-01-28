İstanbul Valisi Davut Gül, saldırının sadece bir kişiye yönelik olduğunu ve olay sırasında başka yaralanan olmadığını belirtti. Ancak saldırganların yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Olayın Detayları ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün Açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hepimizin başı sağ olsun. 52 yaşında bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Polisimizin savcılığımızın araştırması devam ediyor. Yaralı yok, tek bir kişiye saldırı olmuş. İçeri girilmiş ve vefat eden kişiye saldırıda bulunulmuş" dedi. Vali Gül, olayın detaylarına ilişkin içişleri bakanlığının açıklamasına güvenilmesi gerektiğini vurguladı ve operasyonların devam ettiğini ifade etti.

Polis Operasyonları ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Açıklaması

Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için bölgede operasyonlarını sürdürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını belirterek, "Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Soruşturma Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayın aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya dair, "Olayın aydınlatılması için bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" açıklamasında bulundu. Bu gelişmelerle birlikte, soruşturmanın detaylı bir şekilde sürdürüleceği belirtiliyor.

Santa Maria Kilisesi'nin Tarihçesi ve Saldırı Gerçekleştiği Yer

Saldırının gerçekleştiği kilise, Meryem Ana Doğuş Kilisesi veya Santa Maria İtalyan Latin Katolik Kilisesi olarak da bilinir. İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Büyükdere semtinde bulunan kilise, İstanbul Boğazı'nda tek Latin Katolik Kilisesi olma özelliğini taşır. Kilisenin tarihçesi oldukça köklüdür; 1864 yılında başlanan inşaatı, mimar Gaspare Fossati tarafından Neoklasik tarzda tasarlanmış ve 1866 yılında ibadete açılmıştır. Olay, kilisenin bu tarih dolu yapısına gerçekleşmiş ve üzücü bir olay olarak tarihe geçmiştir.

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı, toplumda büyük bir üzüntü ve endişe yaratmış durumda. Saldırıya maruz kalan C.T.'nin hayatını kaybetmesi, olayın vahametini artırmıştır. Yetkililerin yürüttüğü soruşturma, saldırganların adalete teslim edilmesi ve olayın detaylı bir şekilde aydınlatılması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kilisenin tarihine damgasını vuran bu üzücü olay, güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi ve benzer durumların önlenmesi adına toplumsal bir uyarı niteliğindedir.