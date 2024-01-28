Köydeki yangın korkuttu, 2 katlı ev kül oldu!

Köy Kâbusa Döndü: Ev Kullanılmaz Hale Geldi!

Gece saatlerinde meydana gelen korkunç olayda, Ersil köyünde bulunan iki katlı bir ev, bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Yangın, hızla büyüyerek evi sardı ve dehşet verici bir manzara oluşturdu. Yangını gören köy sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İtfaiye ekipleri, olay yerine hızla ulaştı ve yangına müdahale etti. Şans eseri, yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Can Kaybı Yok! Ev Kullanılamaz Durumda

Yangın sırasında can kaybı veya yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahipleri büyük bir şok yaşarken, yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.

Yangın haberleri her zaman endişe verici olurken, bu olayın sonucunda can kaybı yaşanmaması büyük bir teselli kaynağı oldu. Ancak ev sahipleri için büyük bir maddi kayıp meydana geldiği kesin. Yangının çıkış sebebi üzerinde yapılan incelemeler, köy sakinleri ve yetkililer tarafından merakla bekleniyor.