- Asayiş

Buzlanma kazasında şanslı kurtuluş!

Tosya ilçesinin D100 karayolunda meydana gelen buzlanma kaynaklı kaza, vatandaşları yara almadan kurtardı. Kaza, Samsun istikametinde gerçekleşti ve sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 34 HN 5855 plakalı otomobil ile 34 LS 9643 plakalı hafif ticari araç arasında buzlu yolun etkisiyle yaşandı.

İhlas Haber Ajansı
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Buzlanma kazasında şanslı kurtuluş! mask
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Şans Eseri Kurtuldu: Maddi Hasar İle Atlattılar!

Kaza sonucunda her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, kazayı görenler ve olay yerine hızla yetişen yardım ekipleri vatandaşları sakinleştirdi. Neyse ki, bu olayda vatandaşlar yara almadan kurtulmayı başardılar. Kış mevsiminin zorlu şartlarına rağmen dikkatli sürüş, kazaların önlenmesinde kilit bir rol oynamaktadır.

Kazayla İlgili Detaylı İnceleme Başladı!

Tosya D100 karayolu üzerindeki bu kaza, buzlanmanın yollar üzerindeki tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. Kazayı incelemek ve benzer olayların önüne geçmek adına yetkililer hemen harekete geçti. Kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı ve yolun güvenliği için gereken önlemler alınacak.

28 Oca 2024 - 14:55 Kastamonu/ Tosya- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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