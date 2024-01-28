Emeklilere 8000TL intibak zammı için tarih verildi... İşte detaylar

Yeni Zam Oranları ve Gelişmeler

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren güncel gelişmelere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine önce yüzde 37,57 oranında enflasyon zammı yapıldı. Bu zamma ek olarak yüzde 5 ilave artış ve daha sonra yüzde 7'lik bir artış daha geldi. Toplamda yüzde 49,25 zam yapıldı. Ancak, SGK uzmanı Özgür Erdursun, bu artışın yeterli olmadığını belirtti ve yeni bir intibak zammının beklendiğini duyurdu.

MHP'nin İntibak Zammı Talebi

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM'de yaptığı açıklamada, emekli maaşlarına yapılan zamların önemli olduğunu ancak adaletsiz durumun devam ettiğini ifade etti. Tüketim kalıplarının göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Kalaycı, intibak yasası ile emekli aylıklarında önemli bir gelişme olabileceğini dile getirdi. MHP'nin intibak zammına sıcak baktığı ve bu konuda taleplerde bulunduğu belirtildi.

İntibak Zammı ve Beklenen Tarih

SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2024 yılında emekli maaşlarında önemli bir güncelleme olduğunu, ancak bu artışın yeterli olmadığını söyledi. Yüksek enflasyona dikkat çeken Erdursun, yeni intibak yasası ile emeklilerin rahat bir nefes alabileceğini ifade etti. Ak Parti'nin daha önce intibak yasası çıkardığını ve yerel seçimler öncesi tekrar gündeme geldiğini belirten Erdursun, 2000 yılı öncesinde emekli olanlara yönelik benzer bir düzenleme yapılması halinde adaletsizliğin ortadan kalkabileceğini belirtti.

Zorunlu 8000 TL Ek Zam

2024 yılında enflasyon artışının devam ettiğini vurgulayan Erdursun, milyonlarca emekli için tek seferde 8000 TL'lik bir zammın artık zorunlu olduğunu ifade etti. Yerel seçimler öncesinde emekli maaşlarına yeni bir zam beklentisi olduğunu dile getiren SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli aylığı hesaplama sisteminde köklü bir değişiklik olmaması halinde sorunun devam edeceğini belirtti.

İntibak Yasası ve Kapsamı

İntibak yasası, ülkelerde hukuksal, sosyal ve ekonomik dengeyi sağlayan önemli bir etmendir. Emeklilerin maaşlarının ve haklarının belirlenmesinde kullanılır ve gelir adaletsizliğini ortadan kaldırabilir. Bu nedenle, milyonlarca emekli vatandaş, yerel seçim öncesinde intibak yasası ile yeni bir ek zam daha bekliyor.

Özetle, emekli maaşlarına yapılan son zamların ardından, 2024 yılında intibak zammının gelmesi bekleniyor. Bu durum, emeklilerin maaşlarında daha adil bir düzenleme yapılmasını sağlayarak ekonomik dengeyi koruma amacını taşıyor.