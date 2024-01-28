Otobüs kazasında, 27 yaralı taburcu

Acı Bilanço: 6 Can Kaybı

Kazada, otobüste bulunan 33 yolcunun tamamı yaralandı ve acı haber gecikmedi: 6 yolcu yaşamını yitirdi. Bu vahim olay, hem yerel hem de ulusal düzeyde büyük üzüntüye sebep oldu.

Tedavi ve Taburcu Süreci

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Taşköprü Devlet Hastanesi ve Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi, kazazedeler için seferber oldu. 27 yaralı yolcu, yapılan ilk müdahalelerin ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi. Ancak, 1 yolcu yoğun bakımda kalmaya devam ederken, diğer 5 yaralının tedavileri normal serviste sürüyor.

Sürücü Tutuklandı

Kaza sonrasında yaralanan ve tedavisi tamamlanan 51 yaşındaki otobüs şoförü Orhan Çelik, taburcu edildikten sonra adli makamlarca tutuklandı.