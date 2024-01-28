- Asayiş

Otobüs kazasında, 27 yaralı taburcu

Kastamonu-Taşköprü karayolunda meydana gelen trajik otobüs kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 27 yaralı taburcu edildi. Otobüs şoförü Orhan Çelik tutuklandı, yol güvenliği tartışmaları alevlendi

İhlas Haber Ajansı
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Otobüs kazasında, 27 yaralı taburcu mask
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Acı Bilanço: 6 Can Kaybı

Kazada, otobüste bulunan 33 yolcunun tamamı yaralandı ve acı haber gecikmedi: 6 yolcu yaşamını yitirdi. Bu vahim olay, hem yerel hem de ulusal düzeyde büyük üzüntüye sebep oldu.

Tedavi ve Taburcu Süreci

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Taşköprü Devlet Hastanesi ve Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi, kazazedeler için seferber oldu. 27 yaralı yolcu, yapılan ilk müdahalelerin ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi. Ancak, 1 yolcu yoğun bakımda kalmaya devam ederken, diğer 5 yaralının tedavileri normal serviste sürüyor.

Sürücü Tutuklandı

Kaza sonrasında yaralanan ve tedavisi tamamlanan 51 yaşındaki otobüs şoförü Orhan Çelik, taburcu edildikten sonra adli makamlarca tutuklandı.
# kastamonu

28 Oca 2024 - 15:21 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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