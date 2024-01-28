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Filistinli çocuklar için kardan heykeller

Kastamonu'nun Araç ilçesi, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Gölcük ve Fındıklı yaylalarında gerçekleştirilen festival, Araç Kaymakamlığı, Kastamonu Üniversitesi ve Araç Belediye Başkanlığı iş birliğiyle renkli sahneler sunuyor. Festival, kardan yapılan çeşitli sanat eserleri ve iglolar ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İhlas Haber Ajansı
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Filistinli Çocuklar için Anlamlı Heykel

Festival kapsamında, Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından özel bir kardan çocuk heykeli yapıldı. Bu eser, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına ve öldürülen çocuklara dikkat çekmek amacı taşıyor. Ayrıca, eğitime vurgu yapmak adına kardan kitap heykeli ve Cumhuriyetin 100. yılına ithafen Atatürk rölyefi ve Türk bayrağı da festival alanında sergilendi.

Sanatın Diliyle Barış Çağrısı

Dr. Serap Yıldız İlden, festivaldeki bu sanatsal çalışmanın, Filistin'de yaşanan acıya dikkat çekmek amacı taşıdığını belirtti. Küçük bir çocuk heykeli yaparak savaşın çocuklarına olan duyarlılıklarını ve savaşa tepkilerini ifade etmişler. Festivalde sergilenen diğer eserler arasında Cumhuriyetimizin 100. yılına özel yapılan çalışmalar, Atatürk rölyefi, Türk bayrağı ve kardan mağaralar bulunuyor.

Eğlence ve Farkındalık Bir Arada

Festival, off-road araç gösterileri, DJ performansları ve geleneksel danslarla katılımcılara eğlenceli anlar yaşatıyor. Buğlem Başhan gibi genç katılımcılar, Filistinli çocuklar için yapılan heykelin önemine dikkat çekerek, maddi ve manevi yardım çağrısında bulunuyorlar.

# kastamonu

28 Oca 2024 - 15:33 Kastamonu/ Araç- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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