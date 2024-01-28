Filistinli çocuklar için kardan heykeller

Filistinli Çocuklar için Anlamlı Heykel
Festival kapsamında, Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından özel bir kardan çocuk heykeli yapıldı. Bu eser, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına ve öldürülen çocuklara dikkat çekmek amacı taşıyor. Ayrıca, eğitime vurgu yapmak adına kardan kitap heykeli ve Cumhuriyetin 100. yılına ithafen Atatürk rölyefi ve Türk bayrağı da festival alanında sergilendi.
Sanatın Diliyle Barış Çağrısı
Dr. Serap Yıldız İlden, festivaldeki bu sanatsal çalışmanın, Filistin'de yaşanan acıya dikkat çekmek amacı taşıdığını belirtti. Küçük bir çocuk heykeli yaparak savaşın çocuklarına olan duyarlılıklarını ve savaşa tepkilerini ifade etmişler. Festivalde sergilenen diğer eserler arasında Cumhuriyetimizin 100. yılına özel yapılan çalışmalar, Atatürk rölyefi, Türk bayrağı ve kardan mağaralar bulunuyor.
Eğlence ve Farkındalık Bir Arada
Festival, off-road araç gösterileri, DJ performansları ve geleneksel danslarla katılımcılara eğlenceli anlar yaşatıyor. Buğlem Başhan gibi genç katılımcılar, Filistinli çocuklar için yapılan heykelin önemine dikkat çekerek, maddi ve manevi yardım çağrısında bulunuyorlar.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.