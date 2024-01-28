Motosiklet ve otomobilin feci kazası!

Kaza Anı: İki Taşıtın Çarpışması

Kaza, Kaan Özbilen'in (22) kullandığı 61 AAF 381 plakalı motosiklet ile Barış Uzuntepe (29) yönetimindeki 57 AAJ 615 plakalı otomobilin çarpışması sonucu yaşandı. Çarpmanın etkisiyle Kaan Özbilen, motosikletinden düşerek yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk etti.

Yaralının Durumu ve Hastane Süreci

Hastaneye kaldırılan Kaan Özbilen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, ancak hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Kazanın etkisiyle şoka giren Özbilen, tedavi altına alındı.

Kaza Sonrası Soruşturma ve Motosikletli Kuryenin Durumu

Kaan Özbilen'in motokurye olarak çalıştığı öğrenildi. Bu durum, motokuryelerin trafikte karşılaştığı riskleri bir kez daha gündeme getirdi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Kazanın nedenlerini ve sorumluluklarını belirlemek üzere detaylı bir soruşturma yürütülüyor.