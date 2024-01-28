Opera, Yeni Özgürlüğünü Kutluyor: Opera One ile Yeniden Tasarım ve Yapay Zeka Odaklı Deneyim

Genç internet kullanıcıları arasında popüler olan Opera, iOS'ta rekabeti teşvik etmeyi ve kullanıcılara tarayıcı seçenekleri sunmayı amaçlayan değişiklikleri benimsediğini belirtti. Opera, özellikle iOS'in yeni varsayılan tarayıcı seçim ekranıyla birlikte, Opera One'ı iPhone'larında varsayılan tarayıcı haline getirmeyi kolaylaştırmayı planlıyor.

Mozilla, Apple'ın Kararına Hayal Kırıklığı İfade Ediyor: WebKit Zorunluluğu Devam Ediyor

Mozilla ise Apple'ın iOS ekosistemindeki değişikliklere karşı hayal kırıklığı yaşadı. Avrupa'da tarayıcılar için WebKit kullanım zorunluluğunun kaldırılmasına rağmen, Mozilla'ya göre dünyanın geri kalanında bu zorunluluk devam ediyor. Bu durum, Mozilla'nın Avrupa'daki iPhone kullanıcılarına kendi motoru Gecko üzerine inşa edilmiş bir Firefox tarayıcı sunabilmesine rağmen, dünya genelinde WebKit kullanan Firefox sunmaya devam etmesine neden olacak. Mozilla, Apple'ın yapmış olduğu değişikliğin kendilerini iki farklı tarayıcı geliştirmeye zorlayacağını ifade ederek, teknik detayları incelemeye devam ettiklerini belirtiyor.

Opera'nın Hedefi: Yapay Zeka Odaklı Opera One ile Rekabeti Artırmak

Opera, Apple'ın iOS ekosistemini açma kararının bir avantaj olarak gördüğü bu dönemde, yapay zeka odaklı Opera One ile rekabeti artırmayı hedefliyor. Avrupa'nın önde gelen tarayıcı geliştiricisi olarak konumlanan Opera, kullanıcılara daha fazla seçenek sunmak ve iOS'ta rekabeti teşvik etmek istiyor. Opera One'ın, yapay zeka özellikleriyle tasarım ve özellikler açısından öne çıktığını belirten Opera yetkilileri, bu yeni tarayıcıyla iPhone kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Mozilla'nın Endişesi: Apple'ın Değişikliği, Geliştiricileri Zor Durumda Bırakıyor

Mozilla, Apple'ın Avrupa'da WebKit zorunluluğunu kaldırmasına rağmen, dünya genelinde bu zorunluluğun devam etmesinin geliştiriciler açısından zorluk yarattığına dikkat çekiyor. Mozilla, Apple'ın değişikliğinin kendilerini iki ayrı tarayıcı geliştirmeye zorladığını vurgulayarak, bu durumun gereksiz bir yük getirdiğini ifade ediyor. Teknik ayrıntıları incelemeye devam eden Mozilla, Apple'ın kararının sektörde nasıl bir etki yaratacağını yakından takip ediyor.