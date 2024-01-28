Samsung, Galaxy AI Özelliklerini Eski Modellere Getirmeme Kararı Aldı

Bu karar, Samsung'un geçtiğimiz haftalarda tüketicilere sunduğu Galaxy S24 Serisi ile ilgili önemli bir gelişmeyi ifade ediyor. Ancak Galaxy AI teknolojisinin, eski modellerle sınırlı olacak olması, bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir.



Galaxy AI Teknolojisi: Samsung'un Yeni Yapay Zekâ Yetenekleri

Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan Galaxy AI teknolojisi, şirketin amiral gemisi akıllı telefonlarına getirdiği yepyeni yapay zekâ yetenekleriyle dikkat çekmişti. Bu teknoloji, kullanıcıların akıllı telefon deneyimini baştan aşağı değiştirecek bir potansiyele sahip olarak görünüyor. Ancak bu özelliklerin sadece yeni modellerle sınırlı olması, teknoloji takipçileri arasında endişeye neden oldu.



Samsung'un Müşteri Deneyimi Departmanı Yöneticisi Açıkladı: Galaxy AI 2023 Öncesi Modellere Gelmiyor

Samsung'un müşteri deneyimi departmanı yöneticisi Patrick Chomet, TechRadar ile gerçekleştirdiği röportajda Galaxy AI özelliklerinin 2023'ten önce piyasaya sürülen cihazlara gelmeyeceğini doğruladı. Bu açıklama, özellikle Galaxy S22 Serisi, Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4 kullanıcıları için bir hayal kırıklığı anlamına geliyor. Galaxy AI'ın eski modellere gelmeyecek olması, Samsung'un kullanıcıları arasında bazı eleştirilere maruz kalmasına neden oldu.



Hangi Modeller Galaxy AI Özelliklerini Alacak?

Samsung, Galaxy AI özelliklerini OneUI 6.1 güncellemesiyle cihazlara entegre edeceğini açıkladı. Bu güncellemeyi alacak ve dolayısıyla Galaxy AI özelliklerini deneyimleyecek modeller ise şu şekilde:

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy Tab S9 series

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Flip5



Ancak, Samsung'un 2023'te piyasaya sürdüğü diğer modellerin Galaxy AI özelliklerini alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Güçlü bir donanım gerektiren bu özelliklerin, orta ve alt seviye modellerde bulunmayabileceği göz önüne alınmalıdır.



Galaxy AI Teknolojisinin Genişlemesi ve Kullanıcı Beklentileri

Galaxy AI teknolojisinin eski modellere gelmeyecek olması, kullanıcıların beklentilerini etkileyebilir. Samsung, bu kararını teknolojinin gelişmiş yapay zekâ özelliklerini destekleyecek güçlü bir donanımın gerekli olmasıyla açıkladı. Ancak, bu durum, Galaxy A ve Galaxy M serilerindeki bazı modellerin bu özellikleri alamayabileceği anlamına geliyor. Kullanıcılar, gelecekteki güncellemelerle bu özelliklere kavuşma umudunu taşıyor.