Ormanların modern koruyucusu mini ekskavatör

Erişilmez Alanlara Etkin Çözüm

Türkeli'nin engebeli ve ulaşımı zor olan ormanlık alanları, artık bu yeni mini ekskavatör sayesinde daha kolay ulaşılabilir hale gelecek. Orman Genel Müdürlüğü'nün bu hamlesi, zorlu arazi koşullarında bile orman bakımının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak. Mini ekskavatör, özellikle sürütme yollarının yapımında kritik bir rol oynayacak ve orman bakım ekiplerinin işlerini kolaylaştıracak.

Düzler Köyü'nde Bir İlk

Tahsis edilen bu değerli ekipman, Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü'nün Düzler Köyü'ndeki Büyükdüz Orman Deposunda saklanacak. Bu depo, mini ekskavatörün orman yollarında hızlı ve etkili kullanımı için stratejik bir merkez haline gelecek. Orman yollarının bakımı ve acil durumlarda hızlı müdahale için bu ekipmanın etkin kullanımı, bölgenin orman varlığının korunmasına büyük katkı sağlayacak.

Dua ile Hizmete Başlama

Orman Genel Müdürlüğü tarafından teslim edilen mini ekskavatör, yapılan bir dua töreni ile hizmete sunuldu. Bu tören, hem teknolojik yatırımın önemini vurguladı hem de bölge halkının ormanlara olan bağlılığını ve koruma bilincini gösterdi. Bu modern ekipmanın katkısıyla, Türkeli ormanlarının geleceği daha parlak bir hal alacak.