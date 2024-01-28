Instagram, Özel Profil Oluşturma Özelliği Üzerinde Çalışıyor: Flipside

Instagram'ın patronu Adam Mosseri, Flipside özelliğini doğruladı, ancak şu an için bilgilerin sınırlı olduğunu ve özelliğin tamamen iptal edilebileceğini belirtti. Flipside, yakın arkadaşlar özelliğine benzer şekilde, daha özel ve sınırlı bir çevre ile etkileşim kurma amacını taşıyor.

Yakın Arkadaşlar Özelliği ve Genişletilmiş Kullanım Alanı

Instagram, geçtiğimiz yıllarda kullanıcıların paylaşımlarını sadece belirledikleri kişilerle paylaşmalarını sağlayan "Yakın Arkadaşlar" özelliğini kullanıma sunmuştu. Bu özellik, özellikle hikayeler için kullanıcılara daha fazla kontrol sağlamıştı. Ancak, bazı kullanıcılar daha kısıtlı bir Instagram deneyimi için özel hesaplar açmayı tercih etmişlerdi. "Flipside" özelliği, bu ihtiyacı karşılamak üzere geliştirilmiş ve daha da ileri götürülmüş bir özellik olarak ortaya çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl sonlarında, Yakın Arkadaşlar özelliği tüm Instagram gönderilerini ve reelsleri kapsayacak şekilde genişletilmişti. Ancak Flipside, bu özelliği daha da ileri taşıyarak kullanıcılara ikinci bir profil oluşturma imkanı sunuyor.

Flipside Özelliği ve İkinci Profil Oluşturma

Flipside özelliği, kullanıcılara farklı bir profil resmi, isim ve biyografi ile tamamen ayrı bir ikinci Instagram profilini oluşturma imkanı tanıyor. Bu ikinci profil, sadece kullanıcının seçtiği kişilerin erişebileceği özel bir alana dönüşüyor. Ayrıca, Flipside'ın kendi mesaj kutusu da bulunacak, böylece özel iletişim kurma imkanı daha da artacak.

Flipside profili, Instagram topluluk kurallarına tabii olacak ve müstehcen içerikler ya da cinsellik odaklı sohbetlere izin verilmeyecek. Bu özellik, Instagram'ın güvenlik ve içerik politikalarına uygun bir şekilde kullanılmaya devam edecek.

Instagram'ın Amaçları ve Gençleri Koruma Çabası

Instagram, Flipside özelliğini geliştirme amacının başında kullanıcılara daha özel bir etkileşim alanı sunmak geliyor. Ortalama bir Instagram kullanıcısının yüzlerce takipçisi olmasına rağmen, genellikle daha samimi etkileşim kurulan kişi sayısının sınırlı olduğu fark edilmiştir. Bu nedenle, Flipside kullanıcılarına daha samimi paylaşımlar ve konuşmalar için özel bir platform sağlamayı amaçlıyor.

İkinci bir amaç ise gençleri koruma çabasıdır. Instagram, genç kullanıcıların daha samimi paylaşımlar için yan hesaplar açma eğiliminde olduğunu tespit etmiştir. Flipside özelliği, gençlerin yaş kısıtlamaları bulunmayan yan hesaplar açmasını engelleyerek, ebeveyn kontrolleri altında daha güvenli bir şekilde yakınları ile etkileşime girmelerini sağlamayı hedefliyor.