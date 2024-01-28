Sakarya'da Tasavvuf Rüzgarı Tarık Genç'ten Unutulmaz Konser

Sanatın Kalbi Sakarya'da Attı
Ziya Taşkent'te Unutulmaz Tasavvuf Gecesi Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ocak Ayı Kültür Etkinlikleri kapsamında, Ziya Taşkent Konser Salonu'nda göz kamaştıran bir tasavvuf konserine ev sahipliği yaptı. "Hak Yolcusu" ismiyle düzenlenen bu etkinlik, sanatseverleri tarihi melodilerle birleştiren muhteşem bir geceye davet etti.
Tarık Genç ve Ekibi Büyüledi
Tasavvuf Müziğinin Büyüsü Sakarya'da Tasavvuf müziğinin usta ismi Tarık Genç, şefliğindeki koro ile birlikte Ziya Taşkent Konser Salonu'nu adeta büyüledi. Klasik Türk musikisi ve tasavvuf müziğinin en seçkin eserlerini icra eden ekip, dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.
Semazen Gösterisiyle Gecenin Zirvesi Konserin en dikkat çeken anlarından biri ise, programın sonunda gerçekleştirilen semazen gösterisiydi. Dönen dervişin mistik dansı, izleyicilere hem görsel hem de manevi bir şölen sundu. Bu gösteri, geceyi katılımcılar için eşsiz bir anıya dönüştürdü.
Sakarya'nın Kültür Takviminde Devam Eden Etkinlikler Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak Ayı Kültür Etkinlikleri, sanattan tiyatroya, eğitimden edebiyata kadar geniş bir yelpazede devam ediyor. Sakarya'da sanat ve kültürün nabzını tutan etkinlikler, şehrin kültürel hayatına zenginlik katıyor. Etkinlik takvimi ve detaylarına www.sakarya.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.