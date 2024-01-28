28 Oca 2024 - 15:59- Olay Entrika G:

Magazin Gündemini Altüst Eden Olay: Hakan Ural, Hakaretten İfade Verdi

Ünlü televizyon sunucusu Hakan Ural, bir televizyon programında S.B. isimli bir vatandaşa hakaret ettiği iddiasıyla gündeme geldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na 11 Nisan 2023 tarihinde yapılan şikayetin ardından başlayan hukuki süreç, çeşitli aşamalardan geçti.

Osman Aykan
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Magazin Gündemini Altüst Eden Olay: Hakan Ural, Hakaretten İfade Verdi mask
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Şikayet ve Soruşturma Başlangıcı

Müşteki S.B.’nin avukatının şikayet dilekçesi, Ural’ın televizyon programında müvekkiline hakaret ettiğini öne sürdü. İzmir’de başlayan soruşturma süreci, yetkisizlik kararları ile önce İstanbul, ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yönlendirildi.

Soruşturma savcısının talimatı üzerine, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yazılan müzekkere ile Ural’ın ifadesinin alınması istendi. Ancak Ural, 10 Kasım 2023 tarihinde yapılan polis çağrısına uymadı. Ural’ın avukatıyla yapılan telefon görüşmelerinde de ifadeye gelinemediği kaydedildi.

Gözaltına Alınma Kararı 

Ural’ın ifadeye gelmemesi üzerine, soruşturma savcısı tarafından gözaltına alınıp adliyeye getirilmesi için talimat yazıldı. 6 Aralık 2023 tarihinde verilen bu talimatın yerine getirilememesi sonucu, Ural’ın konutuna yönelik yeni bir müzekkere yazıldı. Ural, adresinde bulunamadığı için ifadesi alınamadı.

Son Gelişmeler ve İfade Süreci

Son olarak, 23 Ocak 2024 tarihinde yeniden gözaltına alınması ve ifadesinin alınması için talimat verildi. Ural, 26 Ocak 2024 tarihinde sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, hakaret suçundan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bu dava, medya ve hukuk dünyasında geniş yankı uyandırdı. Hakan Ural’ın ünlü bir figür olması, sürecin toplumsal ve medyatik açıdan önemini artırdı.

# istanbul, Medya, polis

28 Oca 2024 - 15:59 - Olay Entrika

Mahreç  Osman Aykan

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