Kayahan'ın hayatı, kızı Beste Açar yönetiminde beyaz perdeye geliyor

2015 yılında kaybettiğimiz usta sanatçının yaşam öyküsü, Açar'ın cesur adımlarıyla sinemaseverlerle buluşacak. Beste Açar, bu büyük projeyi gerçekleştirmek için hiçbir yapımcı ile anlaşmadan, bağımsız bir yol izlemeyi tercih ettiğini açıkladı.

50 Milyonluk Satış Kararı

'Gönül Köşkü' Piyasada Projenin finansmanı için Kayahan'ın Balıkesir Gömeç'te bulunan ve 'Gönül Köşkü' olarak bilinen yazlığını satışa çıkaran Beste Açar, evi 50 milyon lira fiyat etiketiyle piyasaya sundu. Kayahan'ın bu özel mekânı, sanatçının hayatında önemli bir yer tutuyor ve birçok anıyı barındırıyor. Beste Açar, bu satıştan elde edilecek geliri, babasının hayatını anlatan sinema filmine aktaracak.

Aile İçi İletişim Karmaşası

İpek Açar ve Kızı Habersiz Proje hakkında heyecan verici gelişmeler yaşanırken, Kayahan'ın eski eşi İpek Açar Kömürcü ve kızı Aslı Gönül Açar'ın bu durumdan haberdar olmadığı ortaya çıktı. Açar ailesinin avukatı, evin satışı ve film projesi hakkında herhangi bir bilgilerinin olmadığını belirterek, yaşanan bu iletişim eksikliğini vurguladı.

Beste Açar'ın Hedefi

Babasının Mirasını Yaşatmak Beste Açar, bu projeyle babasının müzikal mirasını ve hikayesini gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Sanatçının 1969 ile 1990 yılları arasındaki yaşamının filmde kesitler halinde işleneceği belirtiliyor. Kayahan'ın müzik kariyerindeki yükselişi, özel hayatı ve sanatsal yolculuğu, Açar'ın yönetimindeki filmde izleyiciyle buluşacak.

Beste Açar, babası Kayahan'ın hayatını film yapmak için kolları sıvadı. Kayahan'ın Balıkesir Gömeç'teki yazlığı 'Gönül Köşkü' 50 milyon liraya satışa çıkarıldı. İpek Açar ve kızının bu gelişmelerden haberinin olmadığı belirtildi. Filmde, Kayahan'ın 1969-1990 yılları arasındaki hayatı işlenecek.