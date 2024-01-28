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Bölge Genelinde Hava Durumu Raporu: Bolu ve Çevre İllerde Bu Hafta Hava Nasıl Olacak? - 28 Ocak- 4 Şubat 2024

Bolu ve çevre illerde 28 -29 – 30 -31 Ocak; 1 -2 -3 -4 Şubat 2024 tarihleri arasındaki hava durumu: Hafta sonu kar yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminleri ve önemli uyarıları burada!

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bölge Genelinde Hava Durumu Raporu: Bolu ve Çevre İllerde Bu Hafta Hava Nasıl Olacak? - 28 Ocak- 4 Şubat 2024 mask
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Bölge genelinde hava durumu beklentileri:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak illeri için bu haftanın hava durumu raporunu yayınladı. Mevsim normalleri çerçevesinde seyreden hava durumu, hafta sonuna doğru bölge genelinde yağışlı bir havaya bırakacak yerini.28 -29 – 30 -31 Ocak; 1 -2 -3 -4 Şubat 2024 Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları:

BOLU

28 Ocak 2024 Pazar

Sabah: 1°C Akşam: -6°C Kar Yağışlı

29 Ocak 2024 Pazartesi

En yüksek: 1°C En düşük: -4°C Kar Yağışlı

30 Ocak 2024 Salı

Sabah: 2°C Akşam: -7°C Çok Bulutlu

31 Ocak 2024 Çarşamba

Sabah: 3°C Akşam: -8°C Parçalı Bulutlu

1 Şubat 2024 Perşembe

Sabah: 5°C Akşam: -9°C Puslu

2 Şubat 2024 Cuma

Sabah: 4°C Akşam: -3° Kar Yağışlı

3 Şubat 2024 Cumartesi

Sabah: 5°C Akşam: 0°C Parçalı Bulutlu

4 Şubat 2024 Pazar

Sabah: 1°C Akşam: -5°C Karla Karışık Yağmurlu

ANKARA

28 Ocak 2024 Pazar

Sabah: 2°C Akşam: 0°C Çok Bulutlu

29 Ocak 2024 Pazartesi

En yüksek: 4°C En düşük: -3°C Parçalı Bulutlu

30 Ocak 2024 Salı

Sabah: 3°C Akşam: -2°C Parçalı Bulutlu

31 Ocak 2024 Çarşamba

Sabah: 4°C Akşam: -1°C Puslu

1 Şubat 2024 Perşembe

Sabah: 5°C Akşam: -3°C Puslu

2 Şubat 2024 Cuma

Sabah: 5°C Akşam: -1°C Puslu

3 Şubat 2024 Cumartesi

Sabah: 6°C Akşam: 2°C Parçalı Bulutlu

4 Şubat 2024 Pazar

Sabah: 8°C Akşam: -1°C Güneşli

İSTANBUL

28 Ocak 2024 Pazar

Sabah: 5°C Akşam: 3°C Çok Bulutlu

29 Ocak 2024 Pazartesi

En yüksek: 5°C En düşük: 2°C Kar Yağışlı

30 Ocak 2024 Salı

Sabah: 6°C Akşam: 2°C Kar Yağışlı

31 Ocak 2024 Çarşamba

Sabah: 7°C Akşam: 4°C Yağmurlu

1 Şubat 2024 Perşembe

Sabah:9°C Akşam: 4°C

Sabah: 5°C Akşam: 3°C Parçalı Bulutlu

2 Şubat 2024 Cuma

Sabah: 9°C Akşam: 5°C Yağmurlu

3 Şubat 2024 Cumartesi

Sabah: 9°C Akşam: 6°C Parçalı Bulutlu

4 Şubat 2024 Pazar

Sabah: 12°C Akşam: 10°C Güneşli

KOCAELİ

28 Ocak 2024 Pazar

Sabah: 5°C Akşam: 4°C Çok Bulutlu

29 Ocak 2024 Pazartesi

En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Kar Yağışlı

30 Ocak 2024 Salı

Sabah: 7°C Akşam: 2°C Karla Karışık Yağmurlu

31 Ocak 2024 Çarşamba

Sabah: 8°C Akşam: 3°C Yağmurlu

1 Şubat 2024 Perşembe

Sabah: 10°C Akşam: 3°C Parçalı Bulutlu

2 Şubat 2024 Cuma

Sabah: 9°C Akşam: 2°C Yağmurlu

3 Şubat 2024 Cumartesi

Sabah: 8°C Akşam: 4°C Parçalı Bulutlu

4 Şubat 2024 Pazar

Sabah: 12°C Akşam: 5°C Güneşli

SAKARYA

28 Ocak 2024 Pazar

Sabah: 5°C Akşam: 4°C Çok Bulutlu

29 Ocak 2024 Pazartesi

En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Kar Yağışlı

30 Ocak 2024 Salı

Sabah: 7°C Akşam: 2°C Kar Yağışlı

31 Ocak 2024 Çarşamba

Sabah: 8°C Akşam: 1°C Çok Bulutlu

1 Şubat 2024 Perşembe

Sabah: 9°C Akşam: 1°C Parçalı Bulutlu

2 Şubat 2024 Cuma

Sabah: 8°C Akşam: 1°C Yağmurlu

3 Şubat 2024 Cumartesi

Sabah: 8°C Akşam: 3°C Parçalı Bulutlu

4 Şubat 2024 Pazar

Sabah: 14°C Akşam: 8°C Güneşli

DÜZCE

28 Ocak 2024 Pazar

Sabah: 3°C Akşam: 3°C Hafif Yağmurlu

29 Ocak 2024 Pazartesi

En yüksek: 6°C En düşük: 1°C Karla Karışık Yağmurlu

30 Ocak 2024 Salı

Sabah: 7°C Akşam: -2°C Çok Bulutlu

31 Ocak 2024 Çarşamba

Sabah: 7C Akşam: -3°C Parçalı Bulutlu

1 Şubat 2024 Perşembe

Sabah: 8°C Akşam: -2°C Puslu

2 Şubat 2024 Cuma

Sabah: 7°C Akşam: -1°C Yağmurlu

3 Şubat 2024 Cumartesi

Sabah: 6°C Akşam: 4°C Hafif Yağmurlu

4 Şubat 2024 Pazar

Sabah: 11°C Akşam: 5°C Bulutlu

ZONGULDAK

28 Ocak 2024 Pazar

Sabah: 3°C Akşam: 3°C Hafif Sağanak Yağışlı

29 Ocak 2024 Pazartesi

En yüksek: 6°C En düşük: -1°C Karla Karışık Yağmurlu

30 Ocak 2024 Salı

Sabah: 7°C Akşam: -2°C Karla Karışık Yağmurlu

31 Ocak 2024 Çarşamba

Sabah: 8°C Akşam: -2°C Parçalı Bulutlu

1 Şubat 2024 Perşembe

Sabah: 8°C Akşam: -3°C Parçalı Bulutlu

2 Şubat 2024 Cuma

Sabah: 7°C Akşam: 2°C Yağmurlu

3 Şubat 2024 Cumartesi

Sabah: 8°C Akşam: 6°C Yağmurlu

4 Şubat 2024 Pazar

Sabah: 7°C Akşam: 0°C Çok Bulutlu

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28 Oca 2024 - 16:37 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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