Bölge genelinde hava durumu beklentileri:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak illeri için bu haftanın hava durumu raporunu yayınladı. Mevsim normalleri çerçevesinde seyreden hava durumu, hafta sonuna doğru bölge genelinde yağışlı bir havaya bırakacak yerini.28 -29 – 30 -31 Ocak; 1 -2 -3 -4 Şubat 2024 Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları:
BOLU
28 Ocak 2024 Pazar
Sabah: 1°C Akşam: -6°C Kar Yağışlı
29 Ocak 2024 Pazartesi
En yüksek: 1°C En düşük: -4°C Kar Yağışlı
30 Ocak 2024 Salı
Sabah: 2°C Akşam: -7°C Çok Bulutlu
31 Ocak 2024 Çarşamba
Sabah: 3°C Akşam: -8°C Parçalı Bulutlu
1 Şubat 2024 Perşembe
Sabah: 5°C Akşam: -9°C Puslu
2 Şubat 2024 Cuma
Sabah: 4°C Akşam: -3° Kar Yağışlı
3 Şubat 2024 Cumartesi
Sabah: 5°C Akşam: 0°C Parçalı Bulutlu
4 Şubat 2024 Pazar
Sabah: 1°C Akşam: -5°C Karla Karışık Yağmurlu
ANKARA
28 Ocak 2024 Pazar
Sabah: 2°C Akşam: 0°C Çok Bulutlu
29 Ocak 2024 Pazartesi
En yüksek: 4°C En düşük: -3°C Parçalı Bulutlu
30 Ocak 2024 Salı
Sabah: 3°C Akşam: -2°C Parçalı Bulutlu
31 Ocak 2024 Çarşamba
Sabah: 4°C Akşam: -1°C Puslu
1 Şubat 2024 Perşembe
Sabah: 5°C Akşam: -3°C Puslu
2 Şubat 2024 Cuma
Sabah: 5°C Akşam: -1°C Puslu
3 Şubat 2024 Cumartesi
Sabah: 6°C Akşam: 2°C Parçalı Bulutlu
4 Şubat 2024 Pazar
Sabah: 8°C Akşam: -1°C Güneşli
İSTANBUL
28 Ocak 2024 Pazar
Sabah: 5°C Akşam: 3°C Çok Bulutlu
29 Ocak 2024 Pazartesi
En yüksek: 5°C En düşük: 2°C Kar Yağışlı
30 Ocak 2024 Salı
Sabah: 6°C Akşam: 2°C Kar Yağışlı
31 Ocak 2024 Çarşamba
Sabah: 7°C Akşam: 4°C Yağmurlu
1 Şubat 2024 Perşembe
Sabah:9°C Akşam: 4°C
Sabah: 5°C Akşam: 3°C Parçalı Bulutlu
2 Şubat 2024 Cuma
Sabah: 9°C Akşam: 5°C Yağmurlu
3 Şubat 2024 Cumartesi
Sabah: 9°C Akşam: 6°C Parçalı Bulutlu
4 Şubat 2024 Pazar
Sabah: 12°C Akşam: 10°C Güneşli
KOCAELİ
28 Ocak 2024 Pazar
Sabah: 5°C Akşam: 4°C Çok Bulutlu
29 Ocak 2024 Pazartesi
En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Kar Yağışlı
30 Ocak 2024 Salı
Sabah: 7°C Akşam: 2°C Karla Karışık Yağmurlu
31 Ocak 2024 Çarşamba
Sabah: 8°C Akşam: 3°C Yağmurlu
1 Şubat 2024 Perşembe
Sabah: 10°C Akşam: 3°C Parçalı Bulutlu
2 Şubat 2024 Cuma
Sabah: 9°C Akşam: 2°C Yağmurlu
3 Şubat 2024 Cumartesi
Sabah: 8°C Akşam: 4°C Parçalı Bulutlu
4 Şubat 2024 Pazar
Sabah: 12°C Akşam: 5°C Güneşli
SAKARYA
28 Ocak 2024 Pazar
Sabah: 5°C Akşam: 4°C Çok Bulutlu
29 Ocak 2024 Pazartesi
En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Kar Yağışlı
30 Ocak 2024 Salı
Sabah: 7°C Akşam: 2°C Kar Yağışlı
31 Ocak 2024 Çarşamba
Sabah: 8°C Akşam: 1°C Çok Bulutlu
1 Şubat 2024 Perşembe
Sabah: 9°C Akşam: 1°C Parçalı Bulutlu
2 Şubat 2024 Cuma
Sabah: 8°C Akşam: 1°C Yağmurlu
3 Şubat 2024 Cumartesi
Sabah: 8°C Akşam: 3°C Parçalı Bulutlu
4 Şubat 2024 Pazar
Sabah: 14°C Akşam: 8°C Güneşli
DÜZCE
28 Ocak 2024 Pazar
Sabah: 3°C Akşam: 3°C Hafif Yağmurlu
29 Ocak 2024 Pazartesi
En yüksek: 6°C En düşük: 1°C Karla Karışık Yağmurlu
30 Ocak 2024 Salı
Sabah: 7°C Akşam: -2°C Çok Bulutlu
31 Ocak 2024 Çarşamba
Sabah: 7C Akşam: -3°C Parçalı Bulutlu
1 Şubat 2024 Perşembe
Sabah: 8°C Akşam: -2°C Puslu
2 Şubat 2024 Cuma
Sabah: 7°C Akşam: -1°C Yağmurlu
3 Şubat 2024 Cumartesi
Sabah: 6°C Akşam: 4°C Hafif Yağmurlu
4 Şubat 2024 Pazar
Sabah: 11°C Akşam: 5°C Bulutlu
ZONGULDAK
28 Ocak 2024 Pazar
Sabah: 3°C Akşam: 3°C Hafif Sağanak Yağışlı
29 Ocak 2024 Pazartesi
En yüksek: 6°C En düşük: -1°C Karla Karışık Yağmurlu
30 Ocak 2024 Salı
Sabah: 7°C Akşam: -2°C Karla Karışık Yağmurlu
31 Ocak 2024 Çarşamba
Sabah: 8°C Akşam: -2°C Parçalı Bulutlu
1 Şubat 2024 Perşembe
Sabah: 8°C Akşam: -3°C Parçalı Bulutlu
2 Şubat 2024 Cuma
Sabah: 7°C Akşam: 2°C Yağmurlu
3 Şubat 2024 Cumartesi
Sabah: 8°C Akşam: 6°C Yağmurlu
4 Şubat 2024 Pazar
Sabah: 7°C Akşam: 0°C Çok Bulutlu
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.