28 Oca 2024 - 16:37 - Gündem

Bölge Genelinde Hava Durumu Raporu: Bolu ve Çevre İllerde Bu Hafta Hava Nasıl Olacak? - 28 Ocak- 4 Şubat 2024

Bolu ve çevre illerde 28 -29 – 30 -31 Ocak; 1 -2 -3 -4 Şubat 2024 tarihleri arasındaki hava durumu: Hafta sonu kar yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminleri ve önemli uyarıları burada!