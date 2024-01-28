AKOM'dan kar alarmı: "Pazartesi sabahına dikkat"

Yağışlar, kuzey ve yüksek kesimlerde 15.00'ten, il genelinde ise 20.00 itibarıyla etkili olacak. Olumsuz hava şartlarının 29 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde artması beklenirken, 30 Ocak Salı sabahına kadar fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli yağışlar gerçekleşebilir.

İlk Kar Yağışı: Kuzey ve Yüksek Kesimlerde Başlıyor

İstanbul genelinde aralıklarla devam eden yağışlar, bugün 15.00'te kuzey ve yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak. Akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, halkı bu değişen hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Pazartesi: Kar Fırtınası Geliyor

29 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde yağışların etkisini artırması beklenirken, fırtına şeklinde (30-60 km/s) esen rüzgarla birlikte yer yer yoğun kar yağışı yaşanabilir. İstanbul'da özellikle 3 ila 10 santim arasında kar örtüsü oluşması öngörülüyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, kara ve deniz ulaşımında olası aksamalara karşı İstanbul halkını tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Kar ve Fırtına: Tedbir Zamanı!

Pazartesi günü beklenen kar yağışı ve fırtına, şehirde olumsuz etkiler yaratabilir. İstanbul'da karla kaplanan yollar, buzlanma, ulaşım aksamaları gibi sorunlarla karşılaşmamak için sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları önem taşıyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, acil durumlar için gereken tedbirlerin alınmasını hatırlatıyor.

Salı: Yağışların Etkisi Azalıyor, Sıcaklık Yükseliyor

Yağışlı havanın salı öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken, sıcaklıkların 1 Şubat Perşembe itibarıyla mevsim normallerine yükselmesi öngörülüyor. Bu süreçte, kar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek sorunların azalmasıyla birlikte halk rahat bir nefes alabilir.

İstanbul Hazır ve Tedbirli Olmalı!

İstanbul'da yaşanacak olan kar yağışı ve fırtına öncesi, İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, şehir sakinlerine gerekli uyarıları yaparak tedbirli olmalarını istiyor. Özellikle ulaşım ve günlük yaşamı etkileyecek potansiyel sorunlara karşı alınacak tedbirler, olası olumsuzlukları en aza indirecek önlemler olacaktır. İstanbul, kar ve fırtınaya karşı hazır ve bilinçli bir şekilde hareket etmeye devam etmelidir.