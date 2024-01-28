Trendyol 1.Lig’de Ümraniyespor ile Sakaryaspor arasında kazanan çıkmadı

İlk yarıda Ümraniyespor baskısı

Maçın ilk yarısında Ümraniyespor, Sakaryaspor karşısında etkileyici bir performans sergiledi. 19. dakikada Roshi'nin sağ kanattan yaptığı ortada, Burak'ın kafa vuruşunu kaleci Abdulsamed ustalıkla çıkardı. Burak, dönen topu tekrar denedi fakat bu sefer top üst direkten dışarı çıktı. İlk yarının ilerleyen dakikalarında Ümraniyespor'un baskısı artarak devam etti.

Melih'ten muhteşem gol

25. dakikada, Ümraniyespor'un hücum hattı yine sahneye çıktı. Uğur Kaan'ın sağ kanattan verdiği pası alan Melih, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Ümraniyespor taraftarlarını coşturdu.

Kaleci Abdulsamed'in performansı

Sakaryaspor, ilk yarı boyunca Ümraniyespor'un ataklarına direnç gösterdi. Özellikle kaleci Abdulsamed, birçok kritik kurtarış yaparak takımını oyunda tuttu. 34. dakikada Roshi'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu, Abdulsamed kornere çelmeyi başardı.

Dimitrov'un eşitlik golü

Maçın son dakikalarına gelindiğinde, Sakaryaspor oyuna ağırlığını koydu. 82. dakikada, Burak'ın sol kanattan yaptığı ortaya Oğuz'un yaptığı vuruş, az farkla üstten dışarı çıktı. 90. dakikada ise, Burak'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Dimitrov, kaleci Abdulsamet'i çalımladıktan sonra yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

Hakemler ve takım kadroları

Mücadelenin hakemi Alpaslan Şen, Selahattin Alpay, Harun Güngör oldu.

Ümraniyespor’un kadrosu: Abdulsamed Dumlu, Popov, Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (İlhami Siraçhan Nas dk. 63), Diniyev (Atalay Babacan dk. 83), Cofie (Mustafa Eser dk. 83), Uğur Kaan Yıldız, Onur Ayık (Emre Demir dk. 63), Melih Okutan (Bouali dk. 71)

Sakaryaspor’un kadrosu: İbrahim Demir, Oğuz Yıldırım, Donkor, Erdi Dikmen, Bülent Uzun (Ali Ülgen dk. 82), Çağlayan Menderes, Rotman, Roshi (Ndlovu dk. 59 (Bülent Cevahir dk. 82), Simon, Del Valle (Dimitrov dk. 67), Burak Süleyman

Mücadelede diğer öne çıkan detaylar

Karşılaşmada golleri Melih Okutan (dk. 25) (Ümraniyespor), Dimitrov (dk. 90) (Sakaryaspor) kaydetti.

Sarı kart gören isimler ise Glumac (Ümraniyespor), Rotman (Sakaryaspor) oldu.