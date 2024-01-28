Trendyol 1.Lig’de Bodrum FK Gençlerbirliği’ni son dakika yıktı!

Maçın ilk yarısında, her iki takım da gol bulma adına önemli çabalar sarf etti. Ancak, hakem kararları maçın önemli bir parçası haline geldi. 7. dakikada Bodrum FK adına Samet'in ceza sahası içindeki etkili vuruşu, hakem tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İkinci yarıda artan tempo

İkinci yarıya her iki takım da daha atak bir oyun anlayışıyla başladı. 57. dakikada Kenan'ın ceza sahası içindeki vuruşu, kaleci tarafından kritik bir müdahaleyle engellendi. Ardından Furkan'ın devamında gelen şutu ağlarla buluştu, ancak VAR incelemesi sonrası hakem Davut Dakul Çelik bu golü de iptal etti. Bu karar, VAR teknolojisinin maç üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Haqi'nin golü ile Bodrum FK galibiyeti

Maçın son dakikaları, adeta bir dramatik filmin sahnelerini andırdı. 90+7. dakikada, Bodrum FK'dan Haqi'nin sol taraftan yaptığı etkili vuruş, Gençlerbirliği defansını aşarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu gol, Bodrum FK için hayati bir öneme sahipti ve takımına 3 puanı getiren gol oldu.

Karşılaşmanın hakem ve takım kadrosu

Mücadeleyi Davut Dakul Çelik, Sezgin Çınar, Ömer Lütfü Aydın yönetti.

Bodrum FK’nın takım kadrosu: Diogo (Bahri dk. 78), Ondrej, Erkan (Haqi dk. 68), Süleyman, Samet, Kenan, Üzeyir, Musah, Gökdeniz (Celal dk. 68), Furkan, Burak (Pedro dk. 87)

Gençlerbirliği’nin kadrosu: Orkun, Aias (Rahman dk. 81), Mustapha, Oğuzhan (Yiğit dk. 90), Francıs, Yasin, Ensar, Alperen, Muhammed, Chukwuma (Jakup dk. 67), Amilton

Diğer öne çıkan detaylar

Karşılaşmanın tek golünü Bodrum FK’dan Haqi kaydetti. Sarı kart gören isimler Bodrum FK’da Ondrej, Gökdeniz, Musah oldu. Gençlerbirliği’nden ise Ensar, Amilton, Yasin sarı kart gören isimler oldu.