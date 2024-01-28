Trendyol 1.Lig’de Bandırmaspor'dan muhteşem galibiyet Giresunspor'a fark attı

İlk yarı gol yağmuru başladı

Maçın ilk golü 11. dakikada geldi. Bandırmaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Navarone Foor, ceza sahası içinde topla buluştu ve topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 27. dakikada Bandırmaspor için bir fırsat daha doğdu. Rahmetullah Berişbek, ceza sahası içinde Şahin Dik tarafından düşürüldü ve hakem Oğuzhan Uğurlu penaltı noktasını işaret etti. Djitte, 28. dakikada penaltıdan skoru 2-0'a taşıdı. Ardından, 39. dakikada Emirhan Aydoğan'ın uzaktan şutu skoru 3-0'a getirdi. İlk yarının sonlarına doğru Djitte, bir kez daha sahneye çıkarak 43. dakikada skoru 4-0 yaptı.

İkinci yarı Bandırmaspor farkı açtı

İkinci yarıda da Bandırmaspor'un üstünlüğü devam etti. 80. dakikada Metehan Mimaroğlu sol kanattan ceza sahasına girerek skoru 5-0'a taşıdı. Maçın son anlarında, 90+1. dakikada Sokou'nun ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşla maç 6-0 sona erdi.

Hakem ve takım kadroları

Mücadelenin hakemleri Oğuzhan Uğurlu, Gökmen Baltacı, Kemal Mavi oldu.

Bandırmaspor’un kadrosu: Akın Alkan, Moussa Djitte (Badji dk. 81), Emirhan Aydoğan (Mehmet Özcan dk. 63), Cebio Soukou, Marc Jozefzoon (Metehan Mimaroğlu dk. 63), Rahmetullah Berişbek, Navarone Foor (Doğan Can Davas dk. 63), Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Mucahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı (Edson Andre Sitoe dk. 75)

Giresunspor’un kadrosu: Erkan Anapa, Fatih Yılmaz, Talha Ülvan, Mert Han Kurt (Ali Emirhan Akçay dk. 46), Şahin Dik (Ahmet Lütfü Kara dk. 67), Ertuğrul Şenlikoğlu, Muhammet Turhan (Furkan Arda Kabaca dk. 67), Kasım Alperen Köşker (Şenel Hami Aydemir dk. 82), Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç

Diğer öne çıkan detaylar

Bandırmaspor’un gollerini Navarone Foor (dk. 11), Moussa Djitte (dk. 28, dk. 43), Emirhan Aydoğan (dk. 39) Metehan Mimaroğlu (dk. 80), Soukou (dk. 90+1) kaydetti. Karşılaşmanın tek sarı kartını Bandırmaspor’dan Badji gördü.