Cengiz Ünder'in yıldızlaştığı maçta Fenerbahçe MKE Ankaragücü engelini geçti

İlk Yarıda Nefesler Tutuldu

Maçın 12. dakikasında Fenerbahçe'nin Morutan'ın pasıyla başlayan atağında, Cephas ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın'ın penaltı kararı vermesiyle maçın seyri değişti. 13. dakikada Tolga Ciğerci'nin penaltıdan attığı golle MKE Ankaragücü 1-0 öne geçti.

Ancak bu skor uzun sürmedi. 20. dakikada Mert Müldür'den gelen pasla Cengiz Ünder'in harika vuruşu, Fenerbahçe'ye eşitliği getirdi. Ünder'in vuruşu, maçın dengesini değiştiren bir an olarak kayıtlara geçti.

Serdar Aziz'den Kaçan Fırsat

Serdar Aziz, Szymanski'nin köşe vuruşunda iyi yükselmesine rağmen topu auta gönderdi. 32. dakikada ise sahneye Dzeko çıktı. Cengiz'den gelen pasla buluşan Dzeko, kaleci Bahadır'ı aştı ve takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol, Fenerbahçe adına maçın dönüm noktası oldu.

İkinci Yarıya Hızlı Başlangıç

İlk yarının sonlarına doğru, Morutan ve Tadic'in etkileyici şutları kaleciler tarafından kurtarıldı. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 53. dakikada Dzeko ile bir gol şansını daha değerlendiremedi.

Emre Mor'dan Etkileyici Ataklar

Maçın sonlarına doğru, özellikle 90+2. dakikada Emre Mor'un gösterdiği performans dikkat çekti. Kendi yarı alanından aldığı top ile ceza sahasına kadar ilerleyen Mor'un vuruşları, Ankaragücü savunması tarafından zorlukla engellendi.

Mücadelenin hakem ve takım kadroları

Karşılaşmanın hakemleri Cihan Aydın, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Narinç oldu.

Fenerbahçe’nin ilk 11’i: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko

MKE Ankaragücü’nün ilk 11’i: Bahadır Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Pedrinho, Morutan, Cephas, Sowe

Mücadelenin golleri

Cengiz Ünder (dk. 20 ve 32) (Fenerbahçe), Tolga Ciğerci (dk. 13 pen.) (MKE Ankaragücü)